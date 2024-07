Kunstwerke der Natur Das bietet das Dahner Felsenland Wanderfreunden

Still ruht der Fels, doch plötzlich erscheint ein winziger Punkt auf seinem Plateau. Ein Kopf, zwei Arme, eine junge Frau mit Kletterseil. Ein Mann rückt nach, richtet sich auf. In 26 Metern Höhe genießt das Paar die Aussicht über das weite Meer der Bäume. „Braut“, so heißt die Felsnadel, zu der auch ein „Bräutigam“ gehört. Nach ihrem Erfolgserlebnis seilen sich die Gipfelstürmer lässig ab und verschwinden unter dem Blätterdach des Pfälzerwaldes. Eine Wandergruppe aus dem Rheinland beobachtet das Schauspiel vom Boden aus. Respekt. Klettern und Wandern zählen zu den bevorzugten Aktivitäten im Dahner Felsenland, das zwischen Pirmasens und Bad Bergzabern direkt an der Grenze zum Elsass liegt.