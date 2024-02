Tipps für Karnevalsmuffel So entkommen Sie dem Karneval in Siegburg und Umgebung

Spätestens wenn der Straßenkarneval beginnt, herrscht in Rheinland und damit auch in Siegburg und Umgebung der Ausnahmezustand. Wer mit all dem jecken Treiben nichts am Hut haben will, der kann sich von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag zu Hause verschanzen – oder auf bestimmte Angebote in der Region zurückgreifen, zu denen der Karneval nicht vorgedrungen ist. Wir haben einige Tipps für Karnevalsmuffel in Siegburg und der Umgebung zusammengestellt.