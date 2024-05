Ein Tag in Lüttich Deshalb lohnt sich ein Tagesausflug nach Lüttich

Zumindest vorübergehend kann so eine Verkehrswende schon mal zur Stolperfalle werden. Aber das geht vorüber. In Lüttich sieht es derzeit aus, als hätten Riesen die Spielzeugeisenbahn vom Dach geholt und das Aufräumen vergessen. Doch spätestens ab dem kommenden Jahr wird sich wohl kaum noch jemand an den Hindernislauf über Schienen, Schwellen und Behelfsampeln erinnern. Denn Lüttich soll dann eines der modernsten Verkehrsnetze Europas haben.