Deutschlandweite Umfrage Das sind die beliebtesten Tourismusziele in der Region

Das Ergebnis gleich vorneweg: Zum ersten Mal seit Jahren steht auf dem ersten Platz nicht mehr das Miniatur-Wunderland in Hamburg, sondern der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg). Weitere bekannte und erwartbare Attraktionen auf der Liste sind etwa die romantische Stadt Rothenburg ob der Tauber in Baden-Württemberg, das Schloss Neuschwanstein und der Schwarzwald. Unter den drei am häufigsten genannten Attraktionen in Deutschland ist auch ein Ziel aus Nordrhein-Westfalen zu finden: Das Phantasialand in Brühl hat es auf den dritten Platz geschafft. In dem Freizeitpark können die Gäste in sechs verschiedene Themenwelten wie zum Beispiel „Deep in Africa“, „Mexico“ oder „Mystery“ eintauchen. Auf Platz befindet sich der Nürburgring in der Eifel.