GA gelistet : Diese Campingplätze in der Region laden zum Urlaub ein

Der Campingplatz Happach in Eitorf liegt idyllisch in der Natur direkt an der Sieg. Foto: Ingo Eisner

Bonn Raus aus der Stadt, rein in die Natur? Ob an der Sieg oder an der Sieg, im Siebengebirge oder nördlich von Bonn: In der Region gibt es eine große Auswahl an Campingplätzen. Wir geben eine Übersicht.



Seit Beginn der Pandemie ist das Interesse an Camping gestiegen. Und auch im Jahr 2022 ist die Art zu reisen nach wie vor beliebter denn je. Wer dem städtischen Treiben und den heimischen vier Wänden entkommen will, muss dafür nicht unbedingt weit wegfahren. Die Region hat viel für Kurzurlauber zu bieten - sei es an Sieg und Agger, im Siebengebirge oder an der Ahr. Wer für Übernachtungen einen Campingplatz sucht, wird ebenfalls schnell fündig.

Wir stellen einige Campingplätze vor, die sich aufgrund ihrer Lage - nah an Flüssen oder Seen - für einen erholsamen Kurzurlaub besonders gut eignen und als Standort auch für die Erkundung der Region attraktiv sind.

Sieg und Agger

Wandern, Radfahren oder einfach nur Entspannen: An den Ufern von Sieg und Agger lässt es sich bei schönem Wetter gut aushalten. Folgende Campingplätze liegen unmittelbar am Wasser und sind daher besonders attraktiv.

Campingplatz Lohmar

Zentral gelegen zwischen Bonn, Köln und Siegburg liegt der Campingplatz Lohmar-Ort. Seit 1985 gibt es ihn als Familienbetrieb, idyllisch gelegen am Ufer der Agger. Rund 300 Dauercamper zählt der Platz, es kommen aber auch viele Kurzurlauber aus ganz Europa. Auf einer Fläche von elf Hektar finden Camper auf Wiesen und zwischen Schatten spendenden Bäumen Unterstand. Die Stellplätze sind zwischen 120 und 300 Quadratmeter groß. Der Campingplatz verfügt über drei beheizte Sanitärgebäude. Für Zelte und Kurzzeitcamper gibt es eine große Rasenfläche an der Agger, die mit einem Stromanschluss und einer Wasserstelle ausgestattet ist. Für Kinder bietet der Campingplatz einen Spielplatz mit Seilbahn, Wippe, Vogelnestschaukel und Bolzplatz. Zudem können sich die Gäste an einem Kiosk versorgen, der auch als Treffpunkt dient.

Anschrift: Aggerstrasse 10, 53797 Lohmar

Aggerstrasse 10, 53797 Lohmar Öffnungszeiten: Von 9 bis 19 Uhr hat der Campingplatz geöffnet. Ruhezeit ist zwischen 13 und 15 Uhr. Vom 15. Oktober bis zum 31. März ist der Campingplatz geschlossen.

Von 9 bis 19 Uhr hat der Campingplatz geöffnet. Ruhezeit ist zwischen 13 und 15 Uhr. Vom 15. Oktober bis zum 31. März ist der Campingplatz geschlossen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Krawinkel

Zwischen Wäldern und Wiesen liegt der Campingplatz Krawinkel in Neunkirchen. Seit mehr als 40 Jahren wird er als Familienbetrieb geführt. Seine Besucher schätzen die sanfte Hügellandschaft des Bergischen Lands, die zu Wanderausflügen einlädt. Wer ohne eigenes Zelt oder Wohnwagen anreist, kann auch eines der vier Ferienappartements mieten, die auf 20 Quadratmetern Platz für zwei Personen sowie Miniküche, Duschbad und Balkon bieten. Außerdem bietet der Campingplatz auch Winterstellplätze an. Zudem punktet der Platz mit einem kleinen Freibad und einem Abenteuerspielplatz.

Anschrift: Bogenstrasse 23, 53819 Neunkirchen-Seelscheid/Krawinkel

Bogenstrasse 23, 53819 Neunkirchen-Seelscheid/Krawinkel Öffnungszeiten: ganzjährig

ganzjährig Besonderheit: Camping-Gäste können den platzeigenen, 300 Quadratmeter großen Swimmingpool samt Liegewiese kostenlos nutzen.

Camping-Gäste können den platzeigenen, 300 Quadratmeter großen Swimmingpool samt Liegewiese kostenlos nutzen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Eine Idylle mit Gartenzwergen bietet der Blick in den Campingplatz Krawinkel. Foto: Ingo Eisner

Campingplatz Freizeitwelt Siegblick

Am Ufer der Sieg gelegen lädt der Campingplatz Siegblick - geführt von der Familie Janssen - zur Übernachtung ein. Der Betreiber wirbt mit Freizeitaktivitäten wie Angeln, Schwimmen und Kanusport. Praktisch: An dem Platz befindet sich eine offizielle Einsetzstelle für Boote und Kanus.

Anschrift: Mahrberg 40, 53773 Hennef-Lauthausen

Mahrberg 40, 53773 Hennef-Lauthausen Besonderheit: Einsatzstelle für Boote und Kanus direkt am Campingplatz

Einsatzstelle für Boote und Kanus direkt am Campingplatz Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Siegtal Camping

Auch der Campingplatz Siegtal Camping befindet sich am Ufer der Sieg. In unmittelbarer Nähe lädt der Siegsteig zu Wanderungen ein. Außerdem ist die mittelalterliche Stadt Blankenberg nicht weit entfernt. Gut ausgebaute Radwege in der Umgebung sind eine gute Voraussetzung für ausgiebige Fahrradtouren. Coronabedingt ist Camping für Gruppen mit Mehrmannzelten zurzeit nicht möglich.

Anschrift: Mahrberg 8, 53773 Hennef

Mahrberg 8, 53773 Hennef Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Happach

Für einen Campingurlaub an der Sieg bietet sich der familiengeführte Campingplatz Happach an. Im Siegtal gelegen ist der Platz ein guter Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen, Ausflüge und Kanutouren. Buchen lässt sich hier zudem ein sogenanntes Campingfass für Übernachtungen. In den übergroßen Holzfässern kommen bis zu vier Personen unter. Kinder freuen sich über einen Spielplatz mit Kletterturm und Wippe sowie einen Fußball- und Basketballplatz. Extras wie ein Kühlschrank, Grill oder eine Biergarnitur können auf Anfrage gemietet werden.

Anschrift: Hennefer Str. 8, 53783 Eitorf

Hennefer Str. 8, 53783 Eitorf Weitere Infos gibt es auf der Webseite

gibt es auf der Webseite Besonderheit: Für die etwas andere Übernachtung können Gäste ein Fass mieten.

Campingplatz Dattenfeld

In Windeck kommen Campingfreunde auf dem Campingplatz Dattenfeld unter. Die Stellplätze für Dauercamper sind zwischen 100 und 250 Quadratmeter groß. Ein großes Areal ist zudem für Touristen mit Zelten oder Wohnwagen reserviert. Das Bergische Land bietet viele Wanderwege, die kurvenreichen Straßen sind bei Bikern sehr beliebt. Auf dem Campingplatz selbst befindet sich zudem der Biker-Treff „Bikers Rast“, an dem sich Kradfahrer stärken können. Mit Booten und Kanus geht es zudem auf das Wasser der Sieg, in Dattenfeld befindet sich eine Wildwasserrutsche. Angler kommen an diversen Fischteichen oder an ausgewiesenen Stellen an der Sieg auf ihre Kosten.

Anschrift: Zum Hochkreuz 5, 51570 Windeck-Dattenfeld

Zum Hochkreuz 5, 51570 Windeck-Dattenfeld Besonderheit: Der Biker-Treff „Bikers Rast“

Der Biker-Treff „Bikers Rast“ Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Siebengebirge und Westerwald

Egal ob oberhalb des Rheins oder im malerischen Wiedtal: In dieser Ecke der Region können sich Urlauber auf lange Wanderungen und viel Natur freuen. Das Siebengebirge bietet außerdem zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

Camping im Siebengebirge

Der Campingplatz liegt verkehrsgünstig und bietet Natur pur. Das verdankt er seiner Lage, der Hartenberg schirmt ihn von der Außenwelt ab. Am Campingplatz entlang schlängelt sich der Lützbach. In unmittelbarer Umgebung finden sich Freizeitangebote für Angler, Saunagänger und Wanderer. Gäste können zudem ein kostenpflichtiges Wlan-Angebot hinzubuchen. Wer es ausgefallen mag, bucht eine Waldgeister-Holzhütte in rustikalem Flair. Mit einem Doppelbett sowie einem Etagenbett ausgestattet bieten die Hütten ausreichend Platz für eine ganze Familie und auf der Veranda lässt es sich mit Blick auf geschnitzte Märchenmotive von den mythischen Fabelwesen des Siebengebirges träumen.

Für den Sommer 2021 ist die Nachfrage laut Campingplatz so hoch gewesen, dass es kaum noch freie Termine gibt. Offene Termine für 2022 sind auf dem Buchungsportal des Platzes online einsehbar.

Anschrift: Theodor-Storm-Str. 37, 53639 Königswinter

Theodor-Storm-Str. 37, 53639 Königswinter Weitere Infos gibt es auf der Webseite

gibt es auf der Webseite Besonderheit: Gäste können besondere Märchenhütten buchen und darin übernachten. Die Unterkünfte Waldschrat Paddi, Wurzelsepp, Hexenhaus stehen zur Verfügung.

Campingplatz Jillieshof

Mitten im Siebengebirge befindet sich der Campingplatz Jillieshof. Der Platz wirbt mit einem großen Freizeitangebot für Kinder. In den Sommerferien gibt es Kinderdisco, Nachtwanderungen und Schlafen unter freiem Himmel. Zudem steht ein großer Spielplatz mit drei Spieltürmen zur Verfügung. Der Campingplatz ist ein guter Ausgangsort für rund 200 Kilometer Wanderwege im Siebengebirge.

Anschrift: Ginsterbergweg 8, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg

Ginsterbergweg 8, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Auf dem Campingplatz Jillieshof haben es sich Besucher gemütlich gemacht. Foto: Frank Homann

Campingplatz Neustadt an der Wied

Im Kreis Neuwied können sich Campinggäste mitten im Naturpark Rhein-Westerwald niederlassen. Typisch für das Wiedtal sind im vorderen Westerwald gelegen die weiten Täler, Hänge und Waldflächen. Neben klassischen Stell- und Zeltplätzen können Gäste auch in Ferienhäusern unterkommen, die Platz für bis zu sechs Besucher bieten. Gesellig geht es in der eigenen Gaststätte „Zum Stübchen“ zu. Bei gutbürgerlicher Küche kann diese auch für Familienfeiern, Vereinssitzungen oder andere Veranstaltungen genutzt werden.

Anschrift: Strandweg 4, 53577 Neustadt/Wied

Strandweg 4, 53577 Neustadt/Wied Öffnungszeiten: April bis September

April bis September Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Ahr und Eifel

Weinberge, steile Hänge und das schmale Flusstal bilden die malerische Kulisse für Camper an der Ahr und der Eifel. Neben stundenlangen Wanderungen durch die Weinberge wartet die Eifel darauf, erkundet zu werden. Der Nürburgring liegt zum Beispiel fast in Hörweite. Durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden einige Campingplätze stark beschädigt und haben derzeit geschlossen.

Campingplatz Denntal

Camping im Herzen der Eifel, so wirbt der Campingplatz Denntal. Tatsächlich eignet sich die Umgebung für unzählige Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Viele Rad- und Mountainbike-Strecken führen um Ahrbrück herum. Der Campingplatz bietet dazu einen Fahrradverleih an.

In einem Fitnessraum können die Gäste zusätzlich etwas für ihre Gesundheit tun. Einen eigenen Raum gibt es zudem für die ein oder andere Partie Billard. In einer Sauna, einem Dampfbad und einer Infrarotkabine lässt es sich am Ende eines langen Tages entspannen.

Anschrift: Denntalstrasse 49, 53506 Ahrbrück

Denntalstrasse 49, 53506 Ahrbrück Öffnungszeiten: 31. März bis 1. November

31. März bis 1. November Besonderheit: Wellnessbereich für Gäste, separates Hundebad

Wellnessbereich für Gäste, separates Hundebad Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Europacamping "Am alten Wehr"

Der Campingplatz Europa in Ahrbrück bezeichnet sich selbst als „motorradfreundlichster Campinglatz im Ahrtal“. Bekannte Weinorte wie Altenahr, Mayschoß, Dernau sowie Bad Neuenahr-Ahrweiler sind nicht weit entfernt und Motorradfahrer können die kurvenreichen Strecken in der Eifel genießen.

Anschrift: An der Bundesstraße 257, 53506 Ahrbrück

An der Bundesstraße 257, 53506 Ahrbrück Öffnungszeiten: ganzjährig, aber aktuell vorübergehend geschlossen.

ganzjährig, aber aktuell vorübergehend geschlossen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Viktoria-Station (aktuell geschlossen)

An der Ahr liegt der Campingplatz Viktoria-Station. In der Umgebung gibt es Burgen, Weinberge und urige Weinorte zu besichtigen. Die einladende Gastronomie in einem preisgekrönten Holzbau bietet Frühstück und warme Bistroküche. Ein Kiosk versorgt die Besucher mit Getränken, Eis und Wanderkarten. Kinder finden auf einem Spielplatz Möglichkeiten zum Toben und Spielen. Durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 wurde der Campingplatz stark beschädigt und hat aktuell geschlossen. Noch ist nicht abzusehen, wann Camper dort wieder ihre Zelte aufschlagen können.

Anschrift: Alte Mühle 1, 53505 Kreuzberg

Alte Mühle 1, 53505 Kreuzberg Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Altenahr (aktuell geschlossen)

Altenahr ist ein guter Startpunkt für den Rotweinwanderweg. Zudem lohnt sich ein Besuch der Ahr-Thermen sowie der Sommerrodelbahn. Im Biergarten des Campingplatzes ließen sich die Campingtage gut ausklingen. Allerdings wurde der Campingplatz durch das Hochwasser vollständig zerstört. Und weil die Auflagen für den Wiederaufbau noch nicht feststehen, ist der Platz vorübergehend geschlossen.

Öffnungszeiten: vorübergehend geschlossen

vorübergehend geschlossen Anschrift: Camping Altenahr, 53505 Altenahr

Camping Altenahr, 53505 Altenahr Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Burgwiese

Seit 35 Jahren gibt es den Campingplatz Burgwiese. Und auch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe hat der Platz gut überstanden. Ein kleines Schwimmbad auf dem Platz ist wetterabhängig von Juni bis September geöffnet. Ein uriger Biergarten lädt zum Verweilen ein.

Anschrift: Sonnscheidstrasse 35, 53508 Mayschoss

Sonnscheidstrasse 35, 53508 Mayschoss Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Dernau (aktuell geschlossen)

Klein, aber fein und an der Ahr gelegen war dieser Campingplatz ein Geheimtipp. Lediglich 30 Plätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte standen zur Verfügung. Die Weinhäuser des Weinortes Dernau nur einen Katzensprung entfernt. Aber auch dieser Campingplatz ist wegen der Flutkatastrophe auf unbestimmte Zeut geschlossen.

Anschrift : Ahrweg 2, 53507 Dernau

: Ahrweg 2, 53507 Dernau Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz „Am Ahrtor“ (aktuell geschlossen)

Auch dieser Campingplatz in Ahrweiler war wegen seiner zentralen Lage und der Nähe zum Flussufer besonders reizvoll für Camper. Das Hochwasser der Ahr traf ihn dafür allerdings umso härter. Aktuell ist der Platz deswegen geschlossen, soll aber im Frühjahr 2023 wieder öffnen.

Anschrift: Kalvarienbergstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Kalvarienbergstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campingplatz Remagen „Goldene Meile“

Im Mittelrheintal gelegen grenzt dieser Campingplatz direkt an den Rhein. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Reste der Brücke von Remagen. Der Berg "Erpeler Ley" bietet einen Panoramablick auf das Rheintal. Der moderne und große Campingplatz bietet auf 110.000 Quadratmetern viel Platz für Hunderte Gäste. Für Kinder gibt es einen großzügigen Spielplatz. Direkt an den Campingplatz grenzt das Freizeitbad Remagen mit langer Rutschbahn und einer Wasserhindernisbahn.

Anschrift : Simrockweg 9 - 13, 53424 Remagen

: Simrockweg 9 - 13, 53424 Remagen Weitere Infos gibt es auf der Webseite.

Campingplatz Rheineck

Urwüchsige Natur umgibt den Campingplatz Rheineck, der seinen Energiebedarf vollständig mit Naturstrom aus Wasserkraft deckt. Wanderer können zwischen Rheinburgenweg, Rheinsteig und Rotweinwanderweg wählen, um die Umgebung zu erkunden. Direkt am Campingplatz beginnt der Aufstieg zur Reutersley, von der Besucher einen spektakulären Ausblick auf das Rheintal haben.

Anschrift: Camping Rheineck, 53498 Bad Breisig

Camping Rheineck, 53498 Bad Breisig Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Natur umgibt den Campingplatz Rheineck. Foto: Matin Gausmann/Martin Gausmann

Campingplatz Laacher See

Auf diesem Campingplatz im Naturschutzgebiet dürfen Gäste den Blick auf den Laacher See genießen. Wer hier campt, lässt es ohnehin ruhig angehen. Partys und nächtliche Ruhestörungen sind ausdrücklich unerwünscht. Stattdessen sind Aktivitäten wie Minigolf, Angeln, Schwimmen, Wassersport, Radfahren und Wandern gefragt. Dazu eignet sich bereits der Wanderweg um den Laacher See herum, der auf acht Kilometern vorbei an dem berühmten Benediktinerkloster Maria Laach führt.

Öffnungszeiten: bis 27. September

bis 27. September Anschrift : 56645 Nickenich, Campingplatz

: 56645 Nickenich, Campingplatz Weitere Infos gibt es auf der Webseite

Campinggäste am Laacher See dürfen sich über einen idyllischen Ausblick freuen. Foto: Camping Laacher See GmbH

Nördlich von Bonn

Nördlich von Bonn befinden sich zwischen Brühl und Liblar zahlreiche Seen und Gewässer. Für Großstädter ein idealer Rückzugsort und naheliegend für einen kurzen Campingurlaub in der Heimat.

Campingplatz Heiderbergsee

Dieser Platz bietet Camping am Ufer des Heider Bergsees. Der See eignet sich auch für Taucher und Schnorchler. Alternativ können sich Besucher im eigenen Strandbad am sandigen Uferstrand sonnen.

Anschrift: Heider Bergsee, 50321 Brühl

Heider Bergsee, 50321 Brühl Weitere Infos gibt es auf der Webseite