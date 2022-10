Tipps für die Herbsttage : Die schönsten Wanderwege in Müllerthal in Luxemburg

Idyllischer Zwischenstopp: Der kleine Wasserfall am Schiessentümpel liegt als Wahrzeichen der Region am Müllerthal-Trail M2. Foto: Martin Wein

Müllerthal Seit 2022 ist die Region Müllerthal in Luxemburg als Unesco Global Geopark geschützt. Zahlreiche Wanderwege locken gerade im Herbst in die tiefen Wälder dieser einzigartigen Kulturlandschaft. Wir haben einige ausprobiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Wein

Du willst nicht ernsthaft da runter?“ Meine Begleitung schaut unglücklich auf das dunkle Loch im Sandsteinboden, aus dem die obersten Sprossen einer Metallleiter herausragen. „Warum, hast du Angst vor Räubern?“ Erinnerungen an Ottfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ werden wach angesichts der „Raiberhiel“ in der Ferienregion Müllerthal in der Kleinen Luxemburger Schweiz. Ja, hier könnte man sich den Hotzenplotz gut vorstellen, wie er sich vor Wachtmeister Alois Dimpfelmoser versteckt.

Allerdings ist die „Räuberhöhle“ gut ausgeschildert und für jedermann zugänglich. Nur haben wir einen falschen Abzweig genommen und tasten uns nun im schummrigen Schein der Handy-Leuchte von einer feuchtsandigen Metallsprosse zur nächsten in die Dunkelheit. Am Ende steht eine fast gemütliche Mulde, die man allenfalls gebückt im Kriechgang wieder ebenerdig verlassen kann. Apropos erdig: Helle Farben passen bei wechselhaftem Herbstwetter bei dieser Erkundung nicht zum gebotenen Wanderoutfit.

Kinder fragen nicht: „Wann sind wir endlich da“, sondern: „Was kommt als nächstes?“

Die Räuberhöhle ist nur eine von vielen Attraktionen, die ganz im Norden des Großherzogtums Luxemburg einen ausgedehnten Waldspaziergang oder eine noch zünftigere Wanderung zum echten Erlebnis machen. Auf kleinstem Raum gibt es in der seit der Antike genutzten Kulturlandschaft so viel zu sehen, dass mitgebrachte Kinder nicht fragen: „Wann sind wir endlich da“, sondern: „Was kommt als nächstes?“.

Bunte Blumenpracht: Echternach und seine Abtei im Goldenen Oktober. Foto: Martin Wein

Geologisch geprägt wurde die Region im Einzugsgebiet der Sauer im Erdmittelalter, als hier ein flaches Urmeer vor sich hin verdunstete. Nicht nur zahlreiche Saurier segneten hier das Zeitliche und hinterließen Fußabdrücke und Knochenreste. Aus Muschelkalk bildete sich Buntsandstein. Dazwischen rieselte Ton zu Mergelschichten auf den Grund. Nach dem Aussterben der Saurier hob sich die Gegend. Flüsse durchfrästen den Luxemburger Sandstein. Und die Klüfte, Spalten und Täler verwitterten zu einer der eindrucksvollsten Sandsteinlandschaften Westeuropas. Im zweiten Anlauf verlieh die Unesco der Region deshalb in diesem Jahr das Premium-Siegel „Global Geopark“.

Um dessen volle Pracht zu erleben, muss man nicht einmal weit laufen. Nur wenige Hundert Meter von der Tourist-Info am Martbusch in Berdorf entfernt taucht der Rundweg B2 bereits in die Ruetsbechschleff ein. Einzelne Farne kleben an den von tiefgrünem Moos überzogenen Felswänden. Eine Metallbrücke führt sicher hinein. Über Leitern kann man den Adlerhorst mit seiner phänomenalen Aussicht erreichen. Die Teufelsinsel, einen freistehenden Felskamm, sparen wir uns. Der Regen hat eingesetzt. Dann doch lieber runter in d­ie Räuberhöhle und weiter durch den Sieweschleff und über einen Waldweg zurück zum trockenen Auto.

In drei großen Schleifen mit einer Gesamtlänge von 112 Kilometern ist die gesamte Region um den namensgebenden Weiler Mullerthal für Wanderer durch den Müllerthal-Trail erschlossen. Während die erste Runde vor allem Panoramen über das Tal verspricht, folgt Route drei gemütlich unter anderem dem völlig naturbelassenen Haller- und Haupeschbach durch die Sandsteinlandschaft. Als Höhepunkt gilt Schleife zwei, die im Städtchen Echternach direkt vor der berühmten St. Willibrord-Basilika der ehemaligen Reichs-Abtei beginnt. Ein Blick in die rekonstruierte romanische Kirche muss sein. Schließlich war ihr Stifter Willibrord ein Wandermönch. Anschließend sollte man sich aber zügig auf die Socken machen, denn die 38 Kilometer durch den Schnellert-Wald und entlang der Schwarzen Ernz ziehen sich. Entspannter läuft man nur das erste Teilstück und folgt dazu dem beliebten Rundwanderweg E1.

GA-Autor Martin Wein auf Höhlenerkundung: Der Wanderweg E1 führt mitten durch die Hohllay. Foto: Martin Wein

Nur der empfohlene Parkplatz in Echternach mit dem Namen „A Kack“ wirkt etwas fragwürdig. Nach einem bequemen Anstieg zum Aussichtspunkt Trooskneppchen stehen wir am nächsten Morgen schon bald mitten in der Wolfsschlucht. Angeblich haben sich die scheuen Heuler hier in früheren Zeiten rumgetrieben. Inzwischen gehört die malerische Schlucht an Wochenenden und Feiertagen jedenfalls den Wanderern, die staunend weiter durch das Labyrinth zu den markanten Felsformationen Perekop, Malakoff und Chipkapass stapfen.

Auf dem weiteren Weg kann man in der Höhle Hohllay runde Vertiefungen finden. Hier wurden einst runde Mühlsteine für die vielen Mühlen in der Region herausgebrochen. Die Heringer Mühle in der Nähe an der Straße 118 ist seit einigen Jahren als Museum und Informationszentrum für Wanderer hergerichtet. Unter dem Pavillon auf der Geierslee mit herrlichem Blick auf das Aesbachtal packen wir das mitgebrachte Lunchpaket aus. Von hier aus geht’s nur noch bergab und entlang der Sauer zurück in die Stadt. Weil die Sonne wieder scheint, lockt sogar noch ein Eiscafé mit Abtei-Blick.

Wenn man dem pensionierten Banker Gian-Marco Bartolini glauben darf, verdankt Luxemburg sein Müllerthal übrigens doch nicht dem Jurameer, sondern den Kreuzzügen. Als nämlich die Ritter mit großem Tamtam ins Heilige Land ­­aufbrachen, saßen die Burgfräulein heulend daheim, kolportiert ­­Bartolini, der heute Wandergruppen begleitet. Und während die eine oder andere sich im Lauf der Zeit anderweitig Plaisir verschaffte, habe die Dame von Befort sehnsüchtig auf den Zinnen gestanden und auf die Rückkehr ihres Gatten gewartet. „Jeden vorbeiziehenden Ritter verhexte sie ärgerlich in einen Felsen“, sagt Bartolini. Grinsend fügt er hinzu, es müsse wohl eine ganze Reihe Kreuzfahrer reumütig heimgekehrt sein.