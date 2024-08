Neuerscheinungen zur 1000-jährigen Klostergeschichte Diese beiden neuen Bücher erklären die Abtei Brauweiler

Wer kennt ihn nicht, den Wunsch nach einer Zeitreise? Doch Vorsicht ist geboten! Das Mittelalter bestand nicht nur aus Minnegesang, und auch in der frühen Neuzeit war es um die Work-Life-Balance nur für ausgewählte Berufs- und Standesgruppen zum Guten bestellt. Nicht viel besser sah es in Zeiten von Diktaturen und Seuchen aus. Als Lehrstoff für die gebotene Zurückhaltung im Umgang mit der „guten alten Zeit“ kommen da zwei Publikationen gerade recht, die sich aus gegebenem Anlass (und aus höchst unterschiedlichen Richtungen) der Geschichte der Abtei Brauweiler zuwenden. Die wird in diesem Jahr, medial aufmerksam begleitet, tausend Jahre alt.