GA gelistet : Diese Imbisse in Bonn haben Kultstatus

Bonn/Region Ob Burger, Pommes, Schnitzel, Gyros oder Döner: Wer in Bonn Lust auf einen Imbiss hat, muss nicht lange suchen. Zahlreiche Bonner Buden haben bei ihren Fans bereits Kult-Status erlangt. Der GA listet beliebte Imbisse auf.

Imbiss Karl

Würstchen, Schnitzel, Pommes Frites und Hühnergerichte gibt es im "Imbiss Karl" in Bonn-Beuel. Täglich wird ein Gericht zu besonders günstigen Preisen angeboten. An kalten Tagen gibt es selbstgemachte Suppe. Außerdem kann man hier sein Lieblingsgericht vorbestellen und anschließend abholen.

Cala-Dor

Die Kult-Pizzeria "Cala-Dor" ist die Adresse für jeden, den mitten in der Nacht der Hunger befällt. Die Pizzeria hat nämlich täglich bis 2 Uhr morgens geöffnet. Der Kult-Imbiss hat eine große Auswahl von Pizza-Sorten zu kleinen Preisen an zwei Standorten.

Bönnsche Imbiss

Von Hausmannskost bis Gyros

Imbiss Klassen

Hausmannskost gibt es im "Imbiss Klassen" in der Bonner Nordstadt. Die Gerichte werden frisch zubereitet. Im Imbiss werden wechselnde Tagesgerichte angeboten, die sich an die Saison anpassen.

Athena Grill

Mykonos Grill

Der Mykonos Grill in Rüngsdorf bietet ebenfalls griechische Speisen an. Die Speisekarte von Chef Janni hat neben dem klassischen Gyros und den Grillgerichten auch Imbiss-Klassiker zu bieten. Auch Salate und Vorspeisen kommen hier nicht zu kurz. Janni hat mehr als 35 Jahre Gastronomie-Erfahrung.

Der Grieche

Das Schnellrestaurant „Der Grieche“ bietet, wie der Name schon sag, ebenfalls griechische Spezialitäten an. Das Schnellrestaurant hat Gyros, Grillspezialitäten, Schnitzel und vieles mehr im Angebot. Alle Speisen kann man telefonisch bestellen und vor Ort abholen.

Döner und Curry

Nazar

Seit 1998 gibt es den türkischen Imbiss "Nazar" in Bonn. Mittlerweile ist er sogar an zwei Standorten vertreten. Döner und Lahmacun werden in selbst gebackenem Brot serviert. Zudem stehen viele weitere türkische Spezialitäten auf der Speisekarte. Der "Nazar" ist nicht nur Imbiss, sondern auch Bäckerei.

Shalimar

Diese Restaurants in Bonn bieten Mittagstisch an

GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn bieten Mittagstisch an

Familienrezepte und Burger zum Selbermachen

Imbiss Hirzmann

Rainer Hirzmann bereitet in seinem "Imbiss Hirzmann" in Alt-Duisdorf Gerichte nach altem Familienrezept zu. Currywurst mit Fritten und Frikadellen, aber auch mal Thai-Pfanne, dicke Bohnen und Wirsing finden sich auf der Speisenkarte.

Frittebud

In der "Frittebud" kann man sich seinen Burger selbst zusammenstellen. Dazu gibt es im Imbiss in der Bonner Nordstadt Pommes Frites, vegetarische Gerichte, Salate und vieles mehr. Auch ein Lieferservice ist vorhanden.

Freundlicher Imbiss

Ebenfalls ein Imbiss-Highlight in Bonn ist der Freundliche Imbiss. Hier stehen Wurst-Spezialitäten und Burger an oberster Stelle. Aber auch Teigtaschen stehen auf der Speisekarte.

Sorbas Grill

Döner Haus

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Imbisse in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Imbiss in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.