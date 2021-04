Kurz mal weg : Diese Tagesausflüge lohnen sich aus Bonn und der Region

Bonn Wohin am Wochenende? Spannende Tagesausflüge führen nach Bad Kreuznach, wo ein roter Fels nicht nur Wanderer beeindruckt. Auch das „Tal der 1000 Schmetterlinge“ in der Eifel ist ein Besuch wert.

Rotenfels und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz

Wanderer werden geradezu verwöhnt in dieser Region – mit einem 100 Kilometer langen Wegenetz. Das Wandergebiet trägt die Bezeichnung „3 x 3 Salinental“. Hintergrund: Zwischen den Heilbädern Bad Kreuznach und Bad Münster liegt das Salinental mit sechs Gradierwerken, an denen Sole herabrieselt. Passanten atmen gesunde Aerosole ein. Das Wanderrevier umfasst neun Rundwanderwege, jeweils drei Routen in den Gebieten „Rotenfels“, „Ebernburg“ und „Ruine Rheingrafenstein“.

Wald, Wiesen, Salinen, Berge und der Fluss: Der Mix passt und kommt gut an. Falls an Wochenenden zu viel los sein sollte: Einheimische empfehlen als schöne Alternativen den Emil-Jakob-Weg und das Naturschutzgebiet Gans mit dem gleichnamigen Aussichtspunkt.

Eisenbahnmuseum Bochum

Ausflug in den Hohen Westerwald

Schmetterlingsweg in der Eifel

Tierpark in Gelsenkirchen

Der Tierpark Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen meldet Zuwachs. Die Rentierdame Greta (Foto) hat am 19. April, an ihrem zehnten Geburtstag, eine Tochter zur Welt gebracht. „Das Jungtier konnte wie alle Rentiere schon kurz nach der Geburt aufstehen und laufen“, erklärt die Zooverwaltung. Weiteren Nachwuchs gibt es in den Gehegen der Somalischafe und Zwergziegen. Aktuelle Einlassregeln: Besucher benötigen einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltest, eine Terminreservierung und ein Online-Ticket.