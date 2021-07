GA gelistet : Diese Wassersportarten kann man in Bonn und Region betreiben

Auf dem Rhein oder der Sieg gibt es einige Möglichkeiten, Wassersport auszuüben. Foto: Frank Homann

Bonn Ob Rudern, Surfen, Wasserski, Segeln oder Kanufahren: Auf der Sieg und dem Rhein in Bonn und der Region gibt es einige Möglichkeiten, Wassersport zu betreiben. Eine Übersicht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Maria Beekes

Lässig mit dem Motorboot über den Rhein tuckern, rasant Stromschnellen umschiffen beim Rafting, gekonnt Segel setzen oder das Gleichgewicht auf dem Wakeboard halten - diese Wassersportmöglichkeiten gibt es in Bonn und der Region.

Surfen

Surfer in Bonn und Umgebung haben es nicht leicht, die perfekte Welle zu finden. Auf dem Rhein bei Bonn gibt es zwar kein generelles Verbot des Segelsurfens. Es ist allerdings mit besonderen Gefahren durch Strömungen und den Schiffsverkehr verbunden, erklärt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein. Ein Schiffsführer könne etwa einen vom Board gestürzten Surfer im Wasser nicht sehen und auch nicht reagieren. Möglichkeiten zum Wellenreiten gibt es in der Region auf dem Fühlinger See in Köln, dem Laacher See in der Vulkaneifel und dem Zülpicher See. Der Brühler Surf-Club bietet auf dem Bleibtreusee in Hürth neben Windsurfen auch Wasserski, Wakeboarden und Stand-Up-Paddling an.

Rudern

Rudern hat in Deutschland seit mehr als 150 Jahren Tradition und kann mit Fug und Recht als Breitensport bezeichnet werden, ist es doch bis ins hohe Alter, für jeden Fitnessgrad und bei nahezu jedem Wetter möglich. Die Sportart verbindet Kraft, Ausdauer, Teamgeist und Dynamik und ist sowohl der Gesundheit, als auch der allgemeinen Fitness zuträglich. Rudern kann in der Mannschaft oder auch einzeln betrieben werden. Es ist allerdings meist nur im Verein möglich, da die Anschaffung der Boote teuer ist und diese zudem vor der Witterung geschützt gelagert werden müssen. In Bonn und der Region gibt es einige Rudervereine:

Bonner Ruderverein

Der 1882 gegründete Bonner Ruderverein mit seinen rund 250 Mitgliedern bietet mehrmals wöchentlich allgemeine Rudertermine und darüber hinaus Wanderfahrten in Deutschland und Europa. Das Bootshaus befindet sich in der Gronau am Wilhelm-Spiritus-Ufer. Der Verein ist Ausrichter der Europäischen Rheinregatta "EUREGA". Sie soll am 4. September 2021 stattfinden. Im Freizeitsport hält der Bonner Ruderverein die Spitzenposition im "Fahrten- und Wanderrudern".

Bonner Rudergesellschaft

Mit 600 Mitgliedern gehört die Bonner Ruder-Gesellschaft zu den größten Rudervereinen Deutschlands. Ihre drei Säulen sind Breitensport, Leistungssport und Wanderrudern. Die Hausstrecke ist der Rhein, das Rennrudertraining erfolgt auf der Regattastrecke in Köln-Fühlingen. Es werden viele mehrtägige Wanderfahrten durchgeführt. Als Ausgleich stehen Ergometer-Rudern, Krafttraining, Gymnastik, Hallentraining und gemeinsames Joggen auf dem Programm. Das Bootshaus befindet sich bei Rheinkilometer 653,2 in Beuel.

Akademischer Ruderclub Rhenus Bonn

Der Akademische Ruderclub Rhenus Bonn ist als einzige Ruderverbindung im Bonner Umland darauf spezialisiert, Studierenden das Rudern beizubringen. Rudern wird hier als Breitensport mit wechselnden Mannschaften betrieben. Immer im Sommersemester findet die Anfängerausbildung statt. Das Ruderrevier ist der Rhein, das meist mit etwas breiteren Mannschaftsbooten, Gigbooten, befahren wird. Ein Hochleistungstraining in den olympischen Klassen findet nicht statt.

Wassersportverein Bad Godesberg

Seit 1909 rudert der Wassersportverein Godesberg in Bonn-Rüngsdorf. Der Verein zählt heute rund 300 aktive Mitglieder von 13 bis über 80 Jahren. Das Bootshaus mit Blick auf Königswinter und den Drachenfels liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Freibad. Die Hausstrecke führt von Rüngsdorf bei Rheinkilometer 646,5 rheinaufwärts vorbei an Mehlem zur Insel Nonnenwerth. Gerudert wird auf dem Rhein überwiegend in Gigbooten. Ambitionierte Rennruderer kommen mit dem Verein auf der Regattastrecke Köln-Fühlingen auf ihre Kosten.

Siegburger Ruderverein

Der Siegburger Ruderverein hat sich der Pflege und Förderung des Rudersports im Wettkampf- , Breitensport- und Freizeit-Rudern verschrieben. Es werden Anfängerkurse ebenso angeboten wie die Teilnahme an Wettkämpfen. Das Vereinsgelände liegt direkt an der Sieg an der Wahnbachtalstraße und umfasst neben einem Fitnessraum auch einen bewirteten Klubraum und Biergarten.

Rudern an der Universität Bonn

Auch die Bonner Universität bietet Rudern an und besitzt in Beuel ein eigenes Bootshaus mit großer Ruderbootausstattung. Der Sport wird dort überwiegend eigenständig organisiert. Deswegen wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer der Kurse bei der Pflege der Boote sowie bei kleineren Reparaturen mithelfen. Im Rahmen des Hochschulsports wird sowohl breitensportliches als auch Trainingsrudern angeboten. Zu Beginn der Anfängerkurse wird im Ruderkasten des Hallenbades Beuel die Technik auf dem Trockenen erlernt. Teilnehmer mit Rudererfahrung können in den Fortgeschrittenenkursen ihre Technik verbessern.

Rudergesellschaft Niederkassel

Die Rudergesellschaft Niederkassel (RGN) wurde 1978 gegründet und hat rund 80 Mitglieder. Das Ruderrevier umfasst neben dem ruhigen Mondorfer Hafen den Rhein und die ganz in der Nähe mündende Sieg. Die Schwerpunkte des eher kleinen Vereins liegen auf dem Breitensport und dem Wanderrudern. Neben den üblichen Tagesausfahrten auf Rhein und Sieg werden mehrmals im Jahr Wanderfahrten unternommen. Die RGN nimmt an Breitensport- sowie Kurzstreckenregatten teil. Das Bootshaus, eine umgebaute, denkmalgeschützte alte Rhein-Fähre, liegt im Mondorfer Hafen bei Rheinkilometer 660, etwa fünf Kilometer nördlich von Bonn. Im Sommer 2021 kann sie noch nicht genutzt werden - sie liegt auf der Werft.

Rudergesellschaft Remagen

Die einzige Möglichkeit, im Kreis Ahrweiler dem Rudersport vereinsmäßig nachzugehen, bietet die Rudergesellschaft Remagen.

Wasserski und Wakeboard

Wasserski und immer mehr auch Wakeboard-Fahren, bei dem man schief auf dem Brett steht, liegen im Trend und bringen nicht nur jede Menge Spaß, sondern schulen auch den Gleichgewichtssinn. Den Wintersportlern bieten sie einen Ausgleich in den wärmeren Monaten.

In der Nähe von Bonn bietet sich vor allem der Bleibtreusee an, wenn man Wasserski oder Wakeboard fahren will. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Kurse oder einfach mal ausprobieren - hier dürfte für jeden etwas dabei sein. Aber auch in Langenfeld zwischen Düsseldorf und Köln kann man Wasserski und Wakeboard fahren.

Wasserski-Club Koblenz

Eine weitere Möglichkeit bietet sich beim Wasserski-Club Koblenz. Hier kann man von April bis September am Wochenende im Moselbogen Wasserski fahren, nach Absprache ist das auch unter der Woche möglich. Aktuell dürfen nur Geimpfte, Getestete und Genesene teilnehmen. Der 1972 an der Bonner Uni gegründete Verein zog wegen der schwierigen Bedingungen zum Wasserskilaufen auf dem Rhein nach Koblenz-Güls um, weil dort weniger Wellengang ist. Der Verein hat bereits Deutsche Meister, Europacupsieger und Vize-Europameister in verschiedensten Disziplinen hervorgebracht, heute wird Wasserski dort von rund 40 Mitgliedern als reiner Freizeitsport betrieben.

Segeln

War das Segeln bis ins 18. Jahrhundert reines Mittel zur Fortbewegung, ist es heute ein beliebter Aktivsport: Segel setzen, Steuern, Kurbeln, Balance halten, und all das auf dem Wasser - das will gelernt sein. Und wer es lernen will, hat dazu in Bonn und der Region einige Möglichkeiten.

Segelschule Lord Nelson

Die Segelschule Lord Nelson bietet Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene und unter anderem auch die Möglichkeit, den Sportbootführerschein See (in den Niederlanden) und Binnen (in Köln) zu machen.

Segelclub Bonn

Der Segel-Club Bonn ging 1973 aus der "Gruppe Segeln" der Betriebssportgemeinschaft des Verteidigungsministers hervor. Heute wird das Segeln dort als Freizeitsport betrieben und der Verein ist für Jedermann offen. Wer einen Sportbootführerschein hat, kann die vereinseigenen Segelboote benutzen. Das Heimatrevier des Clubs ist die Rursee-Talsperre Schwammenauel in der Eifel. Saison ist von April bis November. Es dürfen keine Bootsmotoren benutzt werden.

Segelfreunde Rheinland

Die Segelfreunde Rheinland verstehen sich als unkomplizierte Gemeinschaft von Segelbegeisterten aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Köln und Umgebung. Die meisten sind seit vielen Jahren im Segelsport aktiv und haben langjährige Erfahrung in der Jollen- sowie Dickschiffausbildung und im Regattasegeln. Das Ziel des Vereins ist eine fundierte und qualitativ hochwertige Ausbildung sowie das Praxistraining, unter anderem zur Erlangung der Segelführerscheine. Zudem werden Veranstaltungen im Breitensport organisiert. Jeweils an jedem letzten Dienstag im Monat findet um 19.30 Uhr der Seglerabend im Wirtshaus zur Sieg statt.

Yacht-Club Mittelrhein

Der Yacht-Club Mittelrhein wurde 1950 gegründet und betreibt seit 1957 den Segelsport vom Hafen Oberwinter aus. Im Mittelpunkt steht besonders die Ausbildung für Kinder und Jugendliche, die Mitglieder sind im Regattasport wie auch im Fahrtensport unterwegs.

Den Sportbootführerschein kann man auch über die Uni Bonn oder die Volkshochschule machen.

Kanu und Rafting

Ob man Ruhe im Wandersport sucht oder das Abenteuer beim Rafting - Kanusport ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. In Bonn und Umgebung gibt es einige Angebot für Interessierte und bereits erfahrene Kanuten.

Verein für Kanusport Bonn

Der Verein für Kanusport Bonn ist vor allem auf Rhein und Sieg unterwegs und hat sich selbst das Motto "Paddeln mit Freunden" gegeben. Ob Wildwasser oder Wanderfahrt - hier soll es vor allem zwanglos zugehen. Gemeinsame Freizeitaktivitäten gehören für die Mitglieder dazu.

Post SV Bonn

Die Kanuabteilung des Post SV Bonn wurde 1936 gegründet und zählt rund 100 Mitglieder. Ihr Bootshaus steht in Graurheindorf an der Gottbergstraße. Von Tourenpaddeln über Seekajak, Wildwasser bis zum Familienpaddeln ist das Angebot vielfältig.

SSF Bonn

Die Kanuten im SSF Bonn unternehmen - wenn es die Corona-Regeln zulassen - vor allem viele Tagestouren auf dem Rhein, der Sieg, Agger, Sülz und gelegentlich der Bröl. Momentan ruht der regelmäßige Vereinsbetrieb weitgehend. Im Hallenbad des Sportparks Nord können Anfänger die ersten Bootserfahrungen machen und Schlagtechniken, Bootsbeherrschung und auch die Eskimo-Rolle erlernen. Am wichtigsten aber sind die Fahrten in der freien Natur, wo die Schüler lernen, das Wasser zu lesen und (auf dem Rhein) mit dem Schiffsverkehr umzugehen.

Lesen Sie auch Das Bootshaus als Anker : Schwimm- und Sportsfreunde stellen neues Programm für Beuel vor

Plittersdorfer Kanu-Freunde

Die Plittersdorfer Kanu-Freunde sind ein Verein mit etwa 50 aktiven Mitgliedern. Diese engagieren sich sowohl im Renn- und Wildwassersport als auch im Wanderfahren. Es werden auch sportliche und außersportliche Freizeitaktivitäten angeboten, zudem Jugendfahrten.

Kanu-Club Mehlem

Im Kanu-Club Mehlem reicht das Spektrum vom Wanderfahren bis zum ambitionierten Rodeo- und Wildwasserfahren. Jeden Freitag findet Schwimmbadtraining statt. Eine Fahrtenübersicht gibt es für 2021 nicht. Einzelne Aktionen sind dennoch geplant.