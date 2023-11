Kurz mal weg Martinsmarkt und Urlaubsfeeling: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

Der November an der Ahr steht ganz im Zeichen von Sankt Martin. Der Weinort Dernau richtet in der Dorfmitte seinen traditionellen Martinsmarkt (10. bis 12.11.) aus. An den Marktständen reicht das Angebot von Kunsthandwerk und Schmuck bis Rievkooche und Glühwein. Am Freitag (10.11.) trifft man sich um 18.30 Uhr zu einer Fackelwanderung. Am Samstag (11.11.) startet um 18 Uhr der große Fackelumzug mit Sankt Martin, es geht durch die Gassen des Ortes. Im Anschluss werden in den Weinlagen über dem Ort die Martinsfeuer der fünf Dorfgemeinschaften angezündet. In Ahrweiler inszenieren die Junggesellenvereine ihre Martinsfeuer am 11. November um 17.30 Uhr. In Adenau wird der Martinsmarkt praktischerweise in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 12. November ausgerichtet. Der Martinsumzug findet am Vortag um 17.30 Uhr statt.