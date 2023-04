Kurz mal weg Wein und Burggeschichten: Fünf Tipps für Ausflüge

Köln und Düsseldorf haben sich nachhaltig lieb. Die beiden rheinischen Metropolen veranstalten am 29. und 30. April zum dritten Mal sogenannte Entdecker-Tage. Schwerpunkt der gemeinsamen Aktion sind 65 kostenfreien Stadtführungen. Das Angebot ist offen für alle Besucher, es richtet sich aber auch an die jeweiligen Nachbarn, die gern als Rivalen unterwegs sind: Kölner sollen Düsseldorf besser kennen lernen – und umgekehrt. In Köln geht es durch die Veedel und zum Dom, eine Einsteiger-Tour in Düsseldorf führt in die Königsallee mit dem fotogenen Tritonenbrunnen (Foto). Die Hotels bieten an beiden Tagen Übernachtungen zu Sonderkonditionen.