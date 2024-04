Der Nationalpark vor den Toren Bonns Das ist das Geburtstagsprogramm im Nationalpark Eifel

Am Samstag, 18. Mai, ist es an Walter Lehnertz, auch bekannt als 80-Euro-Waldi aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“, gegen 14 Uhr den Holzkohlemeiler in Heimbach-Düttling zu entzünden. Bis zum 27. Mai können die „Meilerbuben“ täglich vor Ort bei ihrer Arbeit beobachtet werden, bis vermutlich zwischen dem 27. und dem 30.Mai der Meiler geöffnet und die Grillkohle „geerntet“ wird. Gefeiert wird das mit einem „Tag der schwarzen Köhlerbuben und Köhlermädels“ an Fronleichnam, 30. Mai. Sonderaktionen gibt es zudem am Pfingstsonntag, 19. Mai, oder eine Woche später, zum Europäischen Tag der Parke am 26. Mai. Ein großer Informationsstand, Junior-Ranger-Touren in die Wildniswerkstatt Düttling und ein Ranger-Parcour der etwas anderen Art versprechen schöne Erlebnisse im Nationalpark.