Kurz mal weg Open-Air-Kino und Weinpicknick: Fünf Tipps für Ausflüge

Das Schalkenmehrener Maar (21 ha) am gleichnamigen Ort punktet ebenfalls mit einem Naturfreibad, das vor allem Familien mit Kindern zu schätzen wissen. Bootfahren ist erlaubt. Am idyllischen Meerfelder Maar (24 ha) thront das Dorf oberhalb des Gewässers am Hang. Wasserratten und sonnenhungrige Gäste steuern das Naturfreibad an. Der Schwimmbereich ist frei zugänglich. An sonnigen Tagen wird für die Nutzung der Liegewiese eine Gebühr erhoben. Man kann zwischendurch auch wandern, zum Beispiel zur Aussichtsplattform „Landesblick“ am Kraterrand. Als wahre Naturschönheit präsentiert sich das 38 Hektar große, von Buchenwäldern eingerahmte Pulvermaar (Foto) bei Gillenfeld. Es ist mit 72 Metern das tiefste Maar des Landes. Man schwimmt im Naturbad. Extras: Liegewiese, Nichtschwimmerbecken, Wasserrutsche, Planschbecken, Cafeteria mit Außenterrasse.