Kurz mal weg Fastenwandern und Darts am Ring: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der Nürburgring kann nicht nur Auto. An der weltberühmten Rennstrecke in der Eifel sind übers Jahr verteilt die unterschiedlichsten Sport- und Freizeitdisziplinen am Start. Draußen wie drinnen. Anfang Dezember beispielsweise haben die Cheerleader in der Veranstaltungshalle „Ring-Arena“ eine Meisterschaft ausgerichtet. Und es geht munter weiter: Am 16. März kommt es bei der Darts am Ring Gala zum Gipfeltreffen unter anderem mit dem amtierenden Weltmeister Luke Humphries und dem Ex-Weltmeister Michael Smith. [] Am 22./23. März eröffnet die Nürburgring Endurance Serie (NES) ihre Saison mit Aufwärmrunden auf der Streckenvariante aus Nordschleife (Foto) und Sprintparcours. Im Ring-Kalender geht es unmotorisiert weiter: Der Kölner Komiker Simon Stäblein zeigt am 28. März (20 Uhr) auf der Kino-Bühne sein Solo „Ich schmeiß mich weg“. Gemischtes Programm dann im April mit mehreren Autorennen und einem autofreien Action-Spektakel, dem Hindernislauf Hotfoot Run (kleines Foto) am 27. April. 1000 Läufer bewältigen 40 Hindernisse auf 24 Kilometern. Und am Tag danach (28.4.) feiern mehrere tausend Motorradfahrer zum Saisonauftakt ihren traditionellen Gottesdienst „Anlassen“. Die Grüne Hölle lässt sich beim Trackwalk Nordschleife näher erkunden. Man fährt im Reisebus, der an markanten Abschnitten stoppt. Nächster Termin: 19. April.