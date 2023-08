Kurz mal weg Alphornmesse und Zeltfestival: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

In der Vulkaneifel heißen die Wanderwege „Heimat-Spuren“. 40 dieser Rundtouren gibt es. Dabei darf die Wade durchaus zwicken. Die „Wasserfall-Erlebnisroute“ (13,3 km, 476 hm) in Bad Bertrich führt auf anspruchsvollen Wegen zum Klidinger Wasserfall (Foto). Mitte dieser Woche wurde die Route zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2023 in der Kategorie „Tagestouren“ gekürt. Die Fachzeitschrift „Wandermagazin“ mit Sitz in Bonn ruft jährlich zur Wahl auf. Für 2023 lagen 100 Bewerbungen vor, 45.000 Wanderfans nahmen an der Wahl teil, mehr als 6000 Stimmen erhielt die Wasserfalltour. Bei den Mehrtagestouren ging der erste Platz an die „Saale-Horizontale“ bei Jena.