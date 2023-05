Kurz mal weg Landfest und Flugshows: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Kraut oder Unkraut, das ist keine Frage beim Kräuter-Tag in der Nordeifel. Der Veranstaltungstitel nimmt beide Kategorien mit: „(Un-) Kräuter – kulinarisch, kreativ, gesund“. Gärtner, Biobauern, Imker und Kunsthandwerker präsentieren ihre Schätze am Sonntag, dem 21. Mai, von elf bis 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen heimische Pflanzen. Originell: Das Marktgeschehen verteilt sich auf zwei Standorte. In Nettersheim befindet sich der Markt am Kloster und Klostergarten, in Bad Münstereifel in der historischen Kernstadt. Lobenswert: Das Verkehrsunternehmen RVK verbindet beide Marktorte mit einer eigenen kostenlosen Buslinie.