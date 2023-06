GA gelistet Sechs Abenteuer mit Hunden in Bonn und Umgebung

Mit dem besten Freund unterwegs – was gibt es Schöneres? Hunde sind treue Begleiter und meist auf Schritt und Tritt an unserer Seite. Damit Hund und Halter auf ihre Kosten kommen und zusammen Neues fernab der Standard Gassi Runde entdecken, macht es Spaß ab und an gemeinsam Neues zu entdecken. So ist ihr Liebling sicher am Ende des Tages ausgepowert und Ihnen noch treuer ergeben als zuvor. Bei allen Unternehmungen gilt wie auch im Alltag: Vorschriften für das Mitnehmen von Hunden an öffentlichen Orten sind zu beachten. Ihr Hund sollte gut sozialisiert und erzogen sein, um andere Menschen und Tiere nicht zu belästigen.