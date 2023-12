GA gelistet Vier besondere Adventskalender in Bonn

Es gibt sie in Hülle und Fülle und mittlerweile in jeder erdenklichen Variante: Von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu kreativen Überraschungen bieten Adventskalender für Groß und Klein alles, was man sich vorstellen kann. Doch wirklich alles? Wer den 24 Paketen zu Hause überdrüssig ist, findet mit den lebendigen Adventskalendern eine Initiative, bei dem nicht Konsum, sondern gemeinsames Erleben im Vordergrund stehen.