Events in Bonn und der Region Open-Air-Kino und Stummfilmtage: Tipps für das Wochenende

Am Sonntag erreicht die „Transsylvania Mania“ aus Mel Brooks Erfolgsmusical „Frankenstein Jr.“ die Bonner Oper. Dr. Frederik Frankenstein, Enkel des für seine Experimente am menschlichen Körper berüchtigte Dr. Victor Frankenstein, hat so gar nichts gemein mit seinem Vorfahren. Doch als der erfolgreiche Neurochirurg aus New York das Familiengut in Transsilvanien übernimmt, erwacht in ihm das Interesse an der Arbeit des Großvaters. Gemeinsam mit Igor und seiner Laborassistentin versucht er, eine Leiche zum Leben zu erwecken und stößt auf ähnliche Probleme, wie einst sein Großvater.