GA gelistet Neun Orte für nachhaltiges Einkaufen in Bonn und der Region

Mit „Too Good To Go“ kann jeder mitmachen und sparen. Der 2015 gegründete Service ist per App nutzbar. Hier werden „Restportionen“ von teilnehmenden Restaurants, Bäckern, Supermärkten und Imbissläden angeboten, die per App reserviert werden und dann für einen kleinen Preis abgeholt werden können. Das schont den Geldbeutel und ist ein Gewinn für Genießer und Gastronomen. Die Angebote wechseln täglich. Download der App „Too Good To Go“ in allen Appstores.



Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Too Good To Go.