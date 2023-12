Partys an Festtagen In diesen Bonner Clubs kann an Weihnachten gefeiert werden

Auch in der N8schicht in der Bornheimer Straße kann kräftig gefeiert werden. Am 23. Dezember wird „ausgeglüht“: Auf zwei Floors können Partygäste wahlweise bei elektronischer Musik oder Weihnachtshits in das Weihnachtsfest starten. An Heiligabend gibt es die „Holy N8“. Auch an den Weihnachtsfeiertagen wird ein weihnachtliches Clubprogramm geboten.