GA-Gewinnspiel Jetzt Dinner beim Rheingau Gourmet Festival gewinnen

Der Preis: Die beiden Gewinner dieses Preises sind am Abend des 26. Februar 2024 zum Dinner mit dem Hamburger Zwei-Sterne-Koch Thomas Imbusch aus dem Restaurant 100/200 Kitchen eingeladen. Bei der Wahl seiner Lebensmittel richtet sich Imbusch bedingungslos nach dem Angebot der Natur, und deshalb haben seine Menüs stets eine wunderbare Botschaft: So gut, so vielschichtig, so tiefgründig können Lebensmittel sein, wenn sie taufrisch sind und von ausgesuchten Biobauern stammen. Nach dem Aperitif wird das Menü von den Weinen der österreichischen Spitzenweingüter Gross (Steiermark), Fritz Wieninger (Wien), Francesca Gsellmann (Burgenland) sowie Paul Achs (Neusiedlersee) begleitet. Durch den Abend führt der Winzer, Journalist und Autor Armin Diel.