GA-Gewinnspiel Kurzurlaub auf dem Hausboot in Frankreich gewinnen

Die komfortablen schwimmenden Ferienwohnungen von Le Boat sind leicht zu steuern. Am Starthafen bekommen Sie eine ausführliche Einweisung im Navigieren und Manövrieren. Damit sind auch Hausbootneulinge gut aufgehoben, bevor es heißt: Leinen los! Festgemacht wird, wo es gefällt: an einem einsamen Ufer, an einer Stadtpromenade oder in einer der Marinas.