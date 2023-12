GA-Gewinnspiel „Genussradeln“ in Lorch mit drei Übernachtungen: Jetzt teilnehmen und gewinnen

Das „Hotel im Schulhaus“ war bis ins Jahr 2007 tatsächlich eine Lehranstalt. Die 1933 eröffnete Wisperschule gilt aufgrund ihres besonderen Baustils als Kulturdenkmal. Wisper? So heißt der kleine Nebenfluss, der aus dem Taunus kommt und in Lorch in den großen Rhein mündet. Nach der Wisper sind auch 14 Premiumwanderwege an den Gestaden der Wisper benannt. Für Wanderungen auf den Wisper-Trails bietet sich Lorch als perfektes „Basislager“ an. Im April 2013 wurde das „Hotel im Schulhaus“ eröffnet. Ausgewählte Details wie die Schuluhr erinnern an vergangene Zeiten. „Doch keine Sorge“, sagt Hotelchefin Susanne Röntgen-Müsel“, die schrille Schulglocke ist außer Gefecht gesetzt“. Das Garni-Hotel verfügt über 44 hochwertig ausgestattete Zimmer und Suiten – und reichlich Parkplätze auf dem ehemaligen Schulhof.