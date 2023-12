GA-Gewinnspiel Gewinnen Sie ein Day Spa im Schlosshotel Bensberg

Die beiden Gewinner dieses Preises können einen Tag Wellness im 4 elements spa by Althoff genießen. Inspiriert von dem traditionellen Wissen um die Heil- und Wirkkräfte der Natur, dreht sich im 4 elements spa by Althoff alles um Ganzheitlichkeit. Das Konzept wurde von Elke Diefenbach-Althoff entwickelt und wird im Grandhotel Schloss Bensberg mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail umgesetzt. Auf 1.000 Quadratmetern vereint der Spa zwei Bereiche: den All Balance Spa mit Pool, modernem Saunabereich und Fitness sowie den Beauty & Body Spa für Anwendung.