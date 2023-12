GA-Gewinnspiel Jetzt Tickets für das Konzert von BAP in der Lanxess Arena gewinnen

Nach den vier ausverkauften Dezember-Konzerten in den Kölner Sartorysälen begibt sich Wolfgang Niedecken mit BAP auf eine große Tournee. Im Repertoire: alle Songs von den beiden Knaller-Alben „Für Usszeschnigge“ (1981) und „Vun drinne noh drusse“ (1982). Zu Gehör kommen Raritäten wie „Fuhl ahm Strand“ und „Ahn ‘ner Leitplank“. Und natürlich die Hits von „Do kanns zaubere“, „Waschsalon“ bis „Verdamp lang her“. Das Heimspiel in Köln treten die Kölschrocker in der Lanxess Arena an – mit gleich zwei Konzerten am 12. und 13. Dezember 2024.