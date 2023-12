GA-Gewinnspiel Jetzt Weinpaket mit sechs Flaschen und Zugang zu Capstone gewinnen

Viele Dinge beeinflussen den Charakter des Weins: Wo er angebaut oder wann er gelesen wird, aber auch wer ihn hervorbringt. Die Menschen, die in Kalifornien Wein anbauen, bringen einen anderen Spirit mit, eine Zuversicht, die von Erfindungsreichtum getragen ist und vom Eifer, die Dinge besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. In Kalifornien glaubt man an die Chance, die in jedem Neuanfang liegt.