Aussteller, Tickets, Anfahrt Alle Infos zur FIBO 2024

Köln · Die FIBO gilt als die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Das Großevent ist am Donnerstag in Köln gestartet. Was Besucher erwartet und wie sie noch an Tickets kommen.

12.04.2024 , 11:14 Uhr

Die FIBO zieht jährlich rund 100.000 Besucher nach Köln. Foto: dpa/Thomas Banneyer





Von Jasmin Kaub