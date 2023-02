Events in Bonn und der Region : Flohmärkte, Kunst und Theater: Tipps für das Wochenende

Service Bonn/Region Nachwuchstalente auf großen Bühnen, Preisträgerinnen und Preisträger, die ihre Kunst präsentieren und die ersten Flohmärkte der Saison: Hier sind die Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.

Dieses Wochenende entführt Bonnerinnen und Bonner in die unendlichen Weiten des Weltalls, auf die Spuren spanischer Architektur und in literarische Sphären von Lyrik bis Comedy. Außerdem finden die ersten Flohmärkte statt. Ein Überblick.

Postpoetry

Façades

Flohmärkte in Bonn

Karneval ist vorbei, der Winter (hoffentlich) vertrieben und die guten Geister des Frühlings erweckt: der optimale Zeitpunkt für die ersten Flohmärkte. Am Sonntag, den 26. Februar, können Trödelfans an gleich vier Orten nach Herzenslust stöbern.

Die Stadt Lüttich empfiehlt sich als Ausflugsziel für Besucher aus dem Rheinland, in der Vulkaneifel baden die Gäste in gesundem Wasser, das Sauerland freut sich auf Schnee, und im Brohltal scheint der Mond besonders schön.

An sonnigen Frühlingswochenenden zieht es viele zum Trödeln auf Flohmärkte. Auch in Bonn finden ab dem Frühjahr wieder viele Märkte statt. Wir geben einen Überblick.

34. Offene Bühne Rheinland

Alle, die sich am Freitagabend nicht zwischen Musik, Kabarett und Poetry Slam entscheiden möchten, können sich im Pantheon in Beuel von einer bunten Mischung verschiedener Genre überraschen lassen. Auch spontan Entschlossene aus dem Publikum können sich für einen Kurzauftritt melden. Tickets gibt es hier .

Mission: Laika

Auf der Suche nach Hündin Laika, dem ersten Lebewesen im All, starten die Kosmonauten des Marabu Theaters in eine besondere Mission. Vorbei an der Milchstraße und auf dem Weg in ferne Galaxien treffen sie auf Außerirdische, düsen vorbei an schwarzen Löchern und erkunden das Sonnensystem. Die Mischung aus Dokutheater, Performance und Infotainment ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren.