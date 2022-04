GA gelistet : Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region

Info

Für alle sechs Bonner Freibäder gibt es eine Saisonkarte, die hier bestellt werden kann. Auch in den Hallenbädern liegen entsprechende Vordrucke bereit. Die Saisonkarte kostet 120 Euro, ermäßigt 60 Euro. Bereits ab Ende März können die Karten an den Kassen der Hallenbäder und später in den Freibädern abgeholt werden. Der Kaufbeleg, Personalausweis und die mögliche Berechtigung für den Ermäßigungstarif müssen zur Abholung an der Kasse vorgelegt werden. Dabei wird auch das für die Saisonkarte erforderliche Foto vor Ort gemacht. Die Saisonkarte ist nicht übertragbar.