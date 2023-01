Ausflüge aus Bonn und der Region : Was Karnevalsmuffel an den jecken Tagen unternehmen können

Wer auf Karneval verzichten kann, den zieht es vielleicht in eines der Kinos in Bonn und der Region. Foto: dpa/Christoph Soeder

Bonn Keine Lust auf Karneval? Selbst im jecken Rheinland soll es Menschen geben, die mit Fastelovend nicht so viel am Hut haben. Wir haben alternative Freizeittipps gesammelt.

Für alle, die kein Karneval feiern wollen: Die tollen Tage sind eine gute Gelegenheit, sich ein wenig Ruhe zu gönnen, abseits des Trubels. Wandern, Kino, Wellness - all das steht ganz oben auf der Liste derjenigen, die dem närrischen Treiben wenig abgewinnen können. Aber auch Shopping bietet sich an. Bei Letzterem allerdings dürfte es weniger ruhig zugehen.

Wanderungen rund um Bonn

Kleinere Wanderungen und Spaziergänge in der Natur bieten sich immer an. Bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Also Wanderschuhe an, Regenjacke eingepackt und los geht's - zum Beispiel ins Siebengebirge mit dem wunderschönen Blick auf Schloss Drachenburg. Für winterliche Wanderungen eigenen sich besonders diese Routen und Wanderwege rund um Bonn.

Zeit für einen Kinobesuch in Bonn oder der Region

Wer sonst keine Zeit für die neuesten Filme hat, findet an den Karnevalstagen vielleicht Gelegenheit dazu. Kinopolis, Woki und Co. haben auch zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch geöffnet. Warum nicht direkt einen Kinonachmittag oder -abend einplanen? Eine Übersicht aller Kinos in Bonn und der Region finden Sie hier.

Ausflug ins Grüne

Für alle, die keine Strüßje fangen, sondern sich die Blumen lieber im Ganzen anschauen möchten, bietet sich ein Ausflug in die zahlreichen öffentlichen Gärten rund um Bonn an. Der Botanische Garten der Universität Bonn hat Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, die Tore des Japanischen Gartens in der Bonner Rheinaue stehen von 7 bis 22 Uhr offen und die Flora in Köln kann täglich von 8 Uhr bis zum Einsetzen der Dämmerung (spätestens 21 Uhr) besucht werden.

Outlet-Shopping

Um dem Karneval in Bonn und der Region zu entfliehen, besteht die Möglichkeit eines Shoppingtrips in eines der Outletcenter in den Niederlanden an der Grenze zu Deutschland - zum Beispiel in Roermond. Dort gibt es über 150 Shops. Also genügend Zeit mitbringen. Markenware gibt es dort zu einem günstigeren Preis als im Laden. Auch in Bonn und der Region gibt es zahlreiche Outlet-Shops. Wie wäre es mit einem Ausflug nach Bad Honnef oder Bad Münstereifel?

Ein Besuch im Zoo oder im Tierpark

Kaum zu glauben, aber auch in der Karnevalshochburg Köln gibt es an Rosenmontag und den übrigen närrischen Tagen einige Alternativen. Zum Beispiel den Kölner Zoo, der nicht nur Tiger, Elefanten, Giraffen, Vögel sowie Flusspferde und Krokodile beherbergt, sondern auch heimische Bauernhoftiere, die allesamt auf dem integrierten Bauernhof leben. Eine Übersicht über die Tierparks und Zoos rund um Bonn gibt es hier.

Römerthermen und Badewelt

Entspannung statt Alaaf und Gedöns. Nachdem die Ahr-Thermen dauerhaft geschlossen sind, gibt es über die jecken Tage im Kreis Ahrweiler eine überregional besonders bekannte Adresse: die Römerthermen in Bad Breisig.

Die Römerthermen in Bad Breisig befinden sich in der Albert-Mertes-Straße 11. Sie sind täglich (außer am Montag) ab 9 Uhr geöffnet. Montags öffnet das Thermalbad um 10 Uhr. Das Badevergnügen geht jeden Tag bis mindestens 20 Uhr. Dienstag bis Donnerstag und Sonntag ist das Bad bis 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag sogar bis 22 Uhr.

Auch die Badewelt in Euskirchen (Thermenallee 1) ist an Karneval geöffnet und bietet eine Alternative für alle, die dem bunten Treiben entkommen möchten. Noch mehr Thermen und Salzgrotten in und rund um Bonn finden Sie hier.

Probesitzen im Möbelhaus

Rosenmontag im Möbelhaus? Warum nicht. Probewohnen, während andernorts die Kamelle fliegen, ist in den großen Möbelhäusern wie Ikea, Porta und Co. auch Weiberfastnacht und Rosenmontag zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Auch an den tollen Tagen locken sie übrigens mit Rabatten und Sonderangeboten. Geduld sollten die Kauflustigen mitbringen, denn die Idee des Möbeleinkaufs zu Karneval haben erfahrungsgemäß viele.

Kunst und Kreativität

Wer sich für Kunst und Kultur interessiert, für den lohnt sich ein Besuch in einem der vielen Museen in Bonn, wie beispielsweise dem Haus der Geschichte, der Bundeskunsthalle oder auch dem Kunstmuseum Bonn. Für Familien mit Kindern bietet sich in Bonn zum Beispiel das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig an. Das Naturkundemuseum verfügt mit rund sieben Millionen Präparaten über eine der größten Sammlungen dieser Art in Deutschland. Montags bleiben viele Museen allerdings traditionell geschlossen, da bildet Rosenmontag keine Ausnahme.

Freilichtmuseum Kommern

Seit Jahren ist im Freilichtmuseum Kommern die Dauerausstellung „Wir Rheinländer“ zu sehen. Und sie ist immer noch ein Publikumsmagnet. Die Besucher schlendern durch die fiktive Kleinstadt „Rhenania“. Der Rundgang ist zugleich eine Reise durch rund 165 Jahre neuerer und neuester Geschichte des Rheinlands. Sie beginnt mit der Besetzung des linken Rheinufers durch die französischen Revolutionstruppen 1794 und endet im „Wirtschaftswunder“ um 1955. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Lebensverhältnisse der städtischen Bevölkerung. Die Gebäude sind Vorbildern rheinischer Städte entlehnt.

Von Bonn aus ist das Museum über Euskirchen und weiter über die B266 in einer Stunde zu erreichen. Das Museum ist bis Ende Februar täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von März bis Oktober öffnet das Museum täglich zwischen 9 und 18 Uhr. Erwachsene zahlen 9,50 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genießen freien Eintritt.

Ausflüge in den Schnee

Das Rheinland und die Eifel wurden in diesem Jahr schon mit dem ersten Schnee gesegnet. Wer die weiße Pracht rund um Karneval genießen möchte, muss unter Umständen gar nicht so weit fahren. Für einen Tagesausflug lohnt sich zum Beispiel ein Trip nach Winterberg im Sauerland. Wer eine Schneegarantie möchte, kann beispielsweise in die Skihalle nach Neuss fahren.

Karnevalsmuffel müssen sich in diesem Jahr teilweise wieder auf vollere Hotels und Skipisten einstellen: So fallen die Frühjahrsferien in immerhin vier Bundesländern der Niederlanden auf Karneval. Bei ausreichend Schnee bieten sich auch diese Ziele zum Skifahren und Rodeln an.

