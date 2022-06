Phantasialand, Europa-Park und Co. : Was die Freizeitparks in der Umgebung zu bieten haben

Wer einen Freizeitpark besucht, ist meist auch auf der Suche nach einem Adrenalinkick. Foto: Phantasialand

Bonn Phantasialand, Heide Park Soltau, Movie Park oder „Klotti“: Im Frühjahr sind die Freizeitparks in Deutschland nach der Winterpause wieder in die Sommersaison gestartet. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Parks zusammengestellt.



Thema: Phantasialand Brühl Von Nathalie Dreschke und Andreas Dyck

Phantasialand

Das Phantasialand in Brühl ist der größte Freitzeitpark in NRW. Neben den Attraktionen, zu denen die neueste Achterbahn „Fly“ gehört, richtet das Phantasialand auch die erfolgreiche Dinnershow Fantissima aus. Für die kleinen Gäste gibt es neben den Kinder-Achterbahnen auch einen Irrgarten und einen Spielplatz. Echte Adrenalin-Junkies kommen auf vier veschiedenen Attraktionen auf ihre Kosten.

Neuheiten: Noch relativ neu ist die Themenwelt Rookburgh, die im Herbst 2020 eröffnet wurde. Im Steampunk-Stil zeigt Rookburgh eine industrielle Welt, die von Fabriken, roten Backsteinfassaden, Kohledepots, dampfenden Maschinen und Zeppelinen geprägt ist. Höhepunkt der neuen Themenwelt ist die neue Achterbahn „Fly“. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Flying-Launch-Coaster, bei dem die Wagen im Prinzip unter der Schiene hängen und bei dem Fahrgäste mehr oder weniger eine auf dem Bauch liegende Position einnehmen. Am 9. April öffnet das Phantasialand seine Tore wieder, aktuell gilt noch die 2G-Plus-Regelung.

Preis: Kinder 0 bis 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 bis 11 Jahre: 47 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 57 Euro, Gäste über 60 Jahren: 47 Euro

Übernachtung: Auf dem Gelände befinden sich mehrere Hotels: Ling Bao und Matamba. In Rookburgh integriert ist auch das Steampunk-Hotel Charles Lindbergh Bei der Buchung von einem Kurzurlaub im Phantasialand bieten die verschiedenen Special-Preis-Pakete Rabattaktionen an.

Öffnungszeiten: ab dem 9. April, täglich von 9 bis 18 Uhr, Attraktionen öffnen um 10 Uhr

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Foto: Phantasialand 22 Bilder Diese Attraktionen gibt es im Phantasialand in Brühl

Hansa Park

Der Hansa Park in Sierksdorf bei Lübeck ist der einzige Erlebnispark in Deutschland, der am Meer liegt. Zu den Highlights der jüngeren Vergangenheit gehört nicht nur die Attraktion Kärnapulten, die Nervenkitzel garantiert, sondern auch eine Kinderachterbahn und ein 4D-Kinofilm. In elf verschiedenen Themenwelten gibt es für jeden etwas zu entdecken. Wer eine kleine Auszeit braucht, kann sich im Hansa-Garten entspannen.

Neuheiten: Für die Saison 2022 sind im Hansa Park gleich zwei neue Attraktionen angekündigt. Diese finden ihren Platz im neuen Themenbereich „Peterhof von Novgorod“ neben der Wildwasserbahn „Der Wasserwolf am Ilmensee“. Der interaktive Turm „Turm vom Peterhof“ bietet aus sieben Metern Höhe einen Rundumblick über den Park. Das Karussel „Die Tierkinder vom Peterhof“ bietet mit einem Durchmesser von 12 Metern und mehr als 20 handgefertigten Tierkindern eine enspannende Fahrt. Denn das neue Karussel ist insbesondere für kleine Kinder geeignet und bietet auch einem Rollstuhl Platz. Ebenfalls neu ist das „Piraten-Camp“. Der Indoor-Spielplatz findet hinter den historischen Fassaden von Riga und Stralsund Platz und wurde als Tobeplatz für die kleinen Piratenfans (bis maximal 1,20 Meter Körpergröße) aufgebaut.

Tipp: Am 17. und 18. April findet das Highlight "Ostern im Hansa Park" statt. Neu in diesem Jahr sind die kleinen „Rasen-Hasen“, die von den Gärtnern des Parks eindekoriert werden.

Preis: Kinder 0 bis 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 bis 11 Jahre: 35 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 44 Euro, Besucher ab 70 Jahren: 35 Euro.

Übernachtung: Im Hansa-Park-Resort haben Familien jeder Größe Platz. Die meisten der unterschiedlich großen Hütten haben Meerblick inklusive.

Öffnungszeiten: ab dem 2. April, täglich 10 bis 18 Uhr, Attraktionen öffnen um 10 Uhr

Adresse: Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf

Kontakt: 04563/4740

Europa-Park

Im Europa-Park sind die Themenbereiche von 15 europäischen Ländern inspiriert. In "Island" katapultiert der "blue fire Megacoaster" mutige Gäste mit 100 Stundenkilometern durch die Luft. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, bietet der Park ein Show-Programm und eine große Parade. In einem der 50 Restaurants ist für jeden Geschmack was dabei, das "Ammolite - The Lighthouse Restaurant" ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und sorgt für ein besonderes Erlebnis.

Neuheiten: 2022 startet die Sommersaison im Europa-Park gleich mit meheren neuen Attratkionen. Für Besucher, die ein gemütlicheres Fahrterlebnis bevorzugen, gibt es ab der Sommersaison "Josefinas kaiserliche Zauberreise", eine Schiffsfahrt durch den Schlossgarten von Kaiserin Josefina oder den "Donau Dampfer" für eine entspannte Reise durch Österreich. Für Gäste, die es gerne ein bisschen adrenalinreicher haben, wurde der altbekannte "Alpenexpress Enzian" in eine Virtual-Reality-Erfahrung umgewandelt. Unter dem Namen "Amber Blake - The Chase" können Besucher für einen Aufpreis von zwei Euro die Agentin Amber Blake durch eine animierte 3D-Welt auf einer Verfolgungsjagd begleiten. Ebenfalls neu ist die "YULLBE GO"-Arena. Auch hier wird mit Virtual Reality gearbeitet. Man bekommt Tracker für die Hände und bewegt sich frei in einem großen Raum. Über die Brille muss man dann Aufgaben in der virtuellen Welt erfüllen. Das grundlegende Konzept kostet nichts, wer bestimmte Missionen machen möchte, kann diese für sechs Euro pro Person dazu buchen.

Preis: Kinder 0 bis 3 Jahre: kostenlos, Kinder 4 bis 11 Jahre: 47 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 55 Euro, Senioren ab 60 Jahre: 47 Euro

Übernachtung: Wer im Europa-Park übernachten möchte, kann zwischen fünf verschiedenen Hotels entscheiden. Eine besondere Attraktion bietet das "Cowboy Resort" und wer etwas Geld sparen möchte, kann auf dem Campingplatz unterkommen.

Öffnungszeiten: ab dem 26. März, täglich von 9 bis 18 Uhr

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Heide Park Soltau

Die steilste Holzachterbahn der Welt ist nach ihrer Sanierung im April 2019 neueröffnet worden: Die Attraktion "Colossos - Kampf der Giganten" ist nach wie vor ein wichtiges Zugpferd des Freizeitparks. Doch auch abseits davon hat der Heide Park in Soltau noch genug Nervenkitzel zu bieten. Auf der Achterbahn "Desert Race" beschleunigt man in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Neben den "Thrillseeker"-Attraktionen gibt es auch zahlreiche Familien-Attraktionen.

Neuheiten: Wie auch schon in den letzten Jahren wird es im Heide Park auch 2022 wieder die Events Halloween, Oktoberfest und das Pride Festival geben. Neu ist das Event Carnival, wo vom 14. bis zum 29. Mai in farbenfrohen Kostümen, tollen Künstlern und internationalen Speisen und Getränken gefeiert wird.

Tipp: Wer vorab seine Tickets bucht, kann sparen. Online kosten die Tages-Tickets für alle nur 37 Euro.

Preis: Kinder bis 3 Jahre: kostenlos, Kinder 3 bis 11 Jahre sowie Senioren: 42 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 54 Euro

Übernachtung: Im "Abenteuerhotel" gibt es Ghostbuster-Zimmer und ein Spaßbad. Im "Holiday Camp" kann man zwischen einer Übernachtung in bunten Holzhütten oder einem original VW T2 Bulli entscheiden.

Öffnungszeiten: ab dem 2. April, täglich ab 10 Uhr

Adresse: Heide Park 1, 29614 Soltau

Abkühlung im heißen Sommer - feine Wassertropfen erfrischen die Fahrgäste in der Krake im Heidepark Soltau. Foto: Heide-Park Soltau GmbH Foto: DPA

Movie Park

Der "High Fall" ist ein Freifallturm der anderen Art. Durch die um 45 Grad nach vorne geneigten Sitze wird der Sturz in die Tiefe noch atemberaubender. Im Movie Park Deutschland gibt es für kleine und große Fans einen Spongebob-Themenbereich. Viele Shows, wie die neue namens "Highschool Musical Superstar" oder die "Movie Park On Parade", runden den Besuch ab. Von asiatischem Essen bis hin zu Snacks aus der Western-Ranch ist im Movie Park alles zu finden.

Neuheiten: Das „Roxy 4D“ Kino, „The Lost Temple“ und „Time Riders“ sollen nach zweijähriger Pandemie-Pause 2022 wieder geöffnet werden. Auch die Stunt Show „Crazy Cops New York“ soll wieder ins Programm aufgenommen werden. Auch in die Infrastruktur des Parks wurde investiert. So gibt es jetzt digitale Wartezeiten-Anzeigen und Ladepunkte für E-Autos auf dem Gelände des Film-Parks.

Preis: Kinder 0 bis 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 bis 11 Jahre: ab 39,90 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: ab 52,90 Euro.

Öffnungszeiten: ab dem 25. März, täglich ab 10 Uhr.

Adresse: Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen

Kontakt: Bei Fragen kann ein Kontaktformular ausgefüllt werden

Movie Park in Soltau Foto: Presse

Legoland

Die kleinen Bausteine von Lego haben weltweit ihre Fans. Die können den Klötzchen auch im Freizeitpark Legoland Deutschland frönen. Der Freizeitpark bietet mehr als 64 Attraktionen und nach eigenen Angaben sind dort 55 Millionen Legosteine verbaut. Seit 2017 gibt es dort etwa den "NinjaGo"-Themenbereich mit Kampfkunstdarbietungen und Schwerttänzern. An dem beliebten Kinderspielzeug orientiert, ist das Legoland in mehrere spannende Themenbereiche, wie "Land der Piraten" oder "Lego City", aufgeteilt. Im Legoland können die Kinder ihren eigenen Führerschein machen, Jetski fahren, ein Kanu steuern, ein Ritterturnier bestreiten oder einen Lego Roboter zusammenbauen. In dem Park wurden über 56 Millionen Legosteine verarbeitet und sorgen für einen unvergesslichen Ausflug.

Neuheiten: 2022 bietet das Legoland mit dem „Ninjago-Quartier“ ein Familienzimmer im Stile der Ninja-Serie. 2023 soll dann auch der nächste Themenbereich eröffnet werden. Welches Motto genau dort umgesetzt wird, ist jedoch immer noch unklar. Ebenfalls neu: Zum 20. Jubiläum wird es im Park die weltweit erste Legoland-Parade geben. Viele Wagen und Maskottchen des Parks ziehen durch das Legoland. Die Parkfläche von 17,2 Hektar wird jedoch mit dem neuen Bereich um weitere 1,2 Hektar erweitert.

Preis: Kinder 0 bis 3 Jahre: kostenlos, Kinder 3 bis 11 Jahre: 48 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 54 Euro; Bei der Buchung von Online Tickets gibt es verschiedene Buchungspakete und Vergünstigungen.

Übernachtung: Im Legoland gibt es zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Vom Legoland Feriendorf bis zum "Pirate Island Hotel" ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Öffnungszeiten: ab dem 2. April, täglich 10 bis 18 Uhr

Adresse: Legoland Allee 1, 89312 Günzburg

Legoland Deutschland bietet jetzt Übernachtungsmöglichkeiten im neuen Piraten-Hotel an. Foto: Karl-Josef Hildenbrand