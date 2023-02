Freizeit-Tipp : Frische Luft und Auszeit vom Alltag: Diese Wanderung in der Region lohnt sich

Immer wieder führt der Rundweg ans Wasser. Foto: Marie Schneider

Neunkirchen-Seelscheid Sie suchen noch nach einer schönen Wanderung für das Wochenende in der Region? Der Rundweg um die Wahnbachtalsperre ist genau richtig, um sich vom Arbeitsalltag zu erholen, findet unsere Autorin. Er bietet auch im Winter schöne Aussichten.

Da können sich die Beine noch so schwer anfühlen und die Hüfte noch so schmerzen – das Gefühl, eine lange Wanderung geschafft zu haben, ist großartig. Insbesondere nach dieser Strecke dürfen Amateurwanderer besonders stolz auf sich sein. Denn der Rundweg um die Wahnbachtalsperre zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Hennef hat es durchaus in sich: Die gesamte Strecke über geht es hoch und runter. Mal führt der etwa 24 Kilometer lange Weg an Wiesen vorbei, mal läuft man durch den Wald, immer wieder führen die kleinen Pfade am Ufer der Talsperre entlang. Etwa sechs bis sieben Stunden dauert die Wanderung – Abkürzungen sind an vielen Stellen möglich.

Wer am Wochenende frische Luft und Ruhe vom stressigen Alltag in der Stadt braucht, ist hier genau richtig. Denn auch im Winter ist die Aussicht auf das Trinkwasserreservoir immer wieder beeindruckend. Starten können Wanderer beispielsweise an der Staumauer, am Wanderparkplatz Siegelsknippen, am Sportplatz in Hennef-Happerschoß oder in Wolperath.

Picknick an der Staumauer