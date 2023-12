GA-Gewinnspiel „Front of Stage“ - Tickets für Zucchero auf dem KunstRasen 204 zu gewinnen

„Große Oper in der Gronau, riesige Begeisterung“, schrieb der General-Anzeiger im Juli 2017 über das Konzert des italienisches Musikers Zucchero auf dem KunstRasen. Und schon bald kommt Adelmo Fornaciari, so sein bürgerlicher Name, zurück nach Bonn, und zwar mit einer „Überdosis Liebe“. Im Mittelpunkt der „Overdose D‘Amore World Tour“ stehen die erfolgreichsten Songs einer herausragenden Karriere. Mehr als 60 Millionen Tonträger hat Zucchero in der Bilanz stehen, gern und oft musizierte er mit Kollegen aus aller Welt.