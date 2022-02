Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in Bonn und Umgebung

Bonn Das Ahrtal bringt coole Tanzmusik auf die Eisfläche und in der Eifel verzaubert ein schönes Maar die Besucher. Diese und mehr Tipps für Ausflüge geben wir Ihnen wie gewohnt in unserer Serie „Kurz mal weg“.

Die Eisbahn im Kurpark Bad Neuenahr bleibt bis Ende Februar täglich geöffnet. An Freitagen verwandelt sich die Eisfläche jeweils ab 18 Uhr in einen Musik- und Tanzclub. Am 11. Februar interpretiert der Sänger Josh Hallfeld alias Shape of Ed mit seiner Akustikgitarre die Songs des britischen Superstars Ed Sheeran. Gitarren und andere Instrumente kombiniert Raphael Loopro am 18. Februar in seiner Loop-Station mit Songtexten in mehreren Sprachen. Am 25. Februar eröffnet DJ André Schild das Karnevalswochenende mit seinem bunten Abtanz-Mix „Jeck on Ice“. Ein Heimspiel: Der überregional aktive Schild ist in Bad Neuenahr geboren.