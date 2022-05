Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in Bonn und Umgebung

Burg Satzvey in der Eifel. Foto: HDmedien - stock.adobe.com/HD medienberatung & design

Region Auf Burg Satzvey gibt es Mittelalterspiele und im Saarland gibt es Parcours mit Pfeil und Bogen. Diese und mehr Tipps für Ausflüge geben wir Ihnen wie gewohnt in unserer Serie „Kurz mal weg“.



Faszination Mittelalter: Ritterfestspiele und Markttreiber auf Burg Satzvey

Der moderne Mensch steht aufs Mittelalter. Doch was fasziniert uns an dieser längst vergangenen Zeit, in der es keine Handys gab und Shitstorms noch am Pranger ausgefochten wurden? Patricia Gräfin Beissel muss es wissen: Sie ist auf der Burg Satzvey in Mechernich bei Euskirchen aufgewachsen, das Anwesen befindet sich seit gut 300 Jahren im Familienbesitz. „Klar, das Mittelalter wird oft romantisiert“, räumt die Gräfin ein. „Trotzdem bin ich immer wieder aufs Neue ergriffen, wenn ich unsere Ritterfestspiele mit Mittelaltermarkt, Ritterlager, Reitern und Pferden erlebe“.

Pfingsten ist wieder Festspielzeit, ein Jubiläum steht an. Zum 40. Mal bauen die Ritter ihr Lager in der Wasserburg auf. Eine Feier mit Verzögerungen: 2020 kam Corona, 2021 die Flut. „Das Hochwasser hat acht bis zehn Millionen Euro Schaden angerichtet“, sagt Veranstalterin Beissel. Doch zurzeit läuft alles nach Plan: „Reitplatz und Tribüne, auch die Wege und Grünflächen erstrahlen in neuem Glanz.“

An den Pfingsttagen (4.-6.6.) marschieren Ritter, edle Damen, Spielleute, Gaukler, Tänzer, Märchenerzähler und rund 70 Händler aus den verschiedenen Zünften im Park der Burg auf. Die Akteure präsentieren dabei auch ihre neue Show „Immortalis“. Inhalt: Ein heutiger Professor landet mit seinen beiden Studenten unversehens im Mittelalter – und muss sich dort ohne GPS zurechtfinden.

Eintritt: Markt, Ritterlager, Rahmenprogramm ohne Show 16 Euro (Kinder 10 Euro), mit Show ab 26 Euro (ab 20 Euro).

Und die Tiere schauen zu

Elefant, Pavian und Gepard staunen nicht schlecht, wenn einmal im Jahr nach „Dienstschluss“ viele kleine und große Menschen an ihren Gehegen vorbeihecheln. Der Kölner Zoo-Lauf ist beliebt, 740 Läufer haben 2021 teilgenommen. Am 24. Juni startet die neunte Ausgabe. Eine Runde misst 1,6 Kilometer. Kinder und Erwachsene legen je nach Lust und Laune bis zu sechs Runden zurück. Um die Tiere nicht aus der Ruhe zu bringen, gibt es keine Anfeuerung an der Strecke. Der Lauf wird von der Kölner Sporthochschule organisiert, entsprechend akkurat werden Zeiten gemessen und ins Netz gestellt. Wie beim richtigen Wettkampf.

8200 Schilder, 3450 Pfosten: Wandern nach Zahlen

Das Wandern ist auch im Osten von Belgien eine große Lust. Die zuständige Tourismusagentur hat sich ins Zeug gelegt und die Beschilderung flächendeckend auf das System der Wanderknotenpunkte umgestellt.

Bei diesem Verfahren werden Wegkreuzungen durchnummeriert, mit den Zahlen können sich Wanderer eine Reihenfolge und somit ihre eigene Wandertour zusammenstellen. In Ostbelgien wurden insgesamt 8200 Schilder, 3450 Pfosten und 140 Infotafeln angebracht. Das neue Knotennetz wird an diesem Sonntag in Eupen offiziell von Isabelle Weykmans eröffnet, sie ist Ministerin für Sport und Kultur der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Zu den beliebtesten Wandertouren der Region zählen die Routen auf dem Hohen Venn.

Mit Pfeil und Bogen auf dem Parcours

Der Bostalsee im Saarland hat sich zu einem Zentrum des Bogenschießens entwickelt. In der Region um den beliebten Freizeitsee stimmt die Infrastruktur – in touristischer und sportlicher Hinsicht. Eine angesagte Disziplin ist die Jagd nach dreidimensionalen Zielen, der Schaumberger Parcours (Foto) in Tholey hat 120 Objekte an 33 Stationen installiert. Auf dem Biberburg-Parcours haben die Schützen an 30 Stationen mit 100 Figuren ihren Spaß, zwölf weitere Stationen sind dem Feldbogensport vorbehalten. Mitglieder der Bogensportschule Saar aus Remmesweiler betreuen die Anlagen.

Die erfahrenen Schützen organisieren auch Kurse im 1. Bogensporthotel des Saarlandes. Im Victor’s Seehotel gibt es eine „olympische Bogensportwiese“ für Anfänger und Fortgeschrittene.

Info: Tel. (06851) 973 61 08; www.dk-bowfactory.de

Weingenuss im Liegestuhl

Die Wein-Lounge im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler startet an diesem Wochenende in die Saison. Konzept: Einheimische und Besucher genießen Ahrwein im Liegestuhl am Fluss. „Die Uferböschung wurde aufgehübscht, feiner Sand aufgeschüttet und die beliebten Kurpark-Palmen aus dem Winter-Quartier geholt, wo sie die Flut glücklicherweise gut überstanden haben“, heißt es bei Ahrtal-Tourismus. Zum Spätburgunder und Blanc de Noir werden Snacks oder Flammkuchen gereicht. Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags sowie sonn- und feiertags von 13 bis 21 Uhr. Der Zugang zur Wein-Lounge ist frei.

(ga)