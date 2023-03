Kurz mal weg Mandelblüten, Kletterwald und Skywalk: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

2500 Einwohner, neun Weingüter, sieben Restaurants – und 3000 Mandelbäume. „Die Mandel ist Teil unserer Kultur“, sagt Claudia Albrecht, Ortsvorsteherin des Winzerortes Gimmeldingen an der Deutschen Weinstraße. Die Mandel gedeiht gut im Klima der Vorderpfalz, seit 1934 richtet Gimmeldingen ein Mandelblütenfest aus. Eine Kultveranstaltung. „2019 zählten wir 29 000 Besucher an einem Wochenende.“ Der Ansturm führte zu Engpässen. In diesem Jahr will man die Besucherströme besser steuern. Das Fest wird auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Termine: 24. bis 26. März sowie 31. März bis 2. April. Besucher flanieren auf einem Mandel-Panoramaweg, studieren am Mandel-Lehrpfad die unterschiedlichen Sorten. Ausschankstationen und Straußwirtschaften sorgen fürs leibliche Wohl. „Gimmeldingen bleibt Dreh- und Angelpunkt der pfälzischen Mandelblüte“, sagt Claudia Albrecht – wohlwissend, dass mittlerweile die gesamte Vorderpfalz beim Thema Mandel mitmischt. Wie eine Hauptschlagader führt der 100 Kilometer lange Pfälzer Mandelpfad von Bockenheim bis nach Schweigen an der Deutschen Weinstraße entlang, zehntausende Mandelbäume zieren seinen Weg. Auch die Wirtschaftswege tragen Rosa. Das Foto zeigt eine Mandelallee in den Weinbergen des Ortes Siebeldingen. Die Pfälzer feiern flächendeckend: Edenkoben eröffnet eine Mandelmeile, Bad Dürkheim eine Mandel-Terrasse. Beim regionalen Spektakel „Vino Lumino“ (1.4.) leuchten viele Vinotheken in Pink. Zwischen Burrweiler und Gleisweiler bauen Winzer eine weiß-rosa Kaffeetafel auf (2.4.). Und ein Oldtimer-Bus (bis 16.4.) kutschiert Gäste zu den Hot-Spots der Mandelblüte.