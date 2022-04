Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge zur Osterzeit

Foto: Walter Brueck/Walter Brueck, 35638 Leun

Serie Bonn Der Vulkan-Express im Brohltal nimmt wieder Fahrt auf und im Garten der Schmetterlinge zählen Kinder bunte Ostereier. Diese und mehr Tipps für Ausflüge geben wir Ihnen wie gewohnt in unserer Serie Kurz mal weg.



Eierkuchen auf dem Hochseil und im Zug zu den Vulkanen

Es fing ganz harmlos an: Ein Junge im Brohltal interessiert sich für die Schmalspurbahn, die durch die engen Schluchten seiner Heimat fährt. Mit 14 heuert er bei der „Interessensgemeinschaft Brohltalbahn“ an und verkauft zunächst Getränke im Zug. Das war 1996. Später lässt sich Michael Hergarten noch zum Zugführer ausbilden, dann geht er zum Studium nach Dortmund. Fächer: Stadt- und Verkehrsplanung. Heute entwickelt er Fahrpläne für Regionalbahnen in Westfalen. Und arbeitet weiterhin ehrenamtlich für die Brohltalbahn.

Nach der Eröffnung der Strecke 1901 wurden mit der Bahn vulkanische Gesteine aus der Eifel abtransportiert, seit 1977 pendelt der touristische Vulkan-Express mit Ausflüglern zwischen Brohl-Lützing am Rhein und Kempenich-Engeln – mal mit einer Diesel-Lok, mal unter Dampf mit der akkurat restaurierten 11sm (Foto). 18 Kilometer verteilen sich auf gemütliche 90 Minuten Fahrzeit. Das kommt gut an, 70 000 Personen pro Jahr fahren mit.

Ab Ostersonntag verdichtet die Bahn den Takt. Fahrzeiten: Sonn- und Feiertage (ab 30.4. auch Sa, Di & Do). Abfahrt ab Brohl 9.30 und 14.15 Uhr, Rückfahrt ab Engeln 11.30 und 16.30 Uhr. Tickets: Hin- und Rückfahrt 15 Euro (Erw.) und 7,50 Euro (bis 15 J). Der Vulkan-Express kooperiert verstärkt mit dem Freizeitbus Vulkanpark. Das ermöglicht Ausflüge von Engeln beispielsweise zum Laacher See oder zur Hohen Acht. „Die Busse sind optimal auf den Vulkan-Express abgestimmt“, sagt Michael Hergarten, der es wissen muss.

Historische Akrobatik beim „Jahrmarkt anno dazumal“

Das Freilichtmuseum Kommern in Mechernich organisiert nach zwei Jahren Pause wieder seinen „Jahrmarkt anno dazumal“. Termine: 12. bis 24. April, täglich 10 bis 18 Uhr. Im Programm: Riesenrad, Schaubuden und viel Akrobatik. Auch die Geschwister Weisheit sind mit ihrer Hochseil-Show wieder zu Gast. „In unserem historischen Programm zeigen wir, wie der Stammvater Friedrich Wilhelm 1900 auf dem Seil begann – mit Stuhl und Ofen Eierkuchen backend“, sagt Geschäftsführer Peter Mario Weisheit im GA-Gespräch. Kommern spielt für die Artisten aus Gotha eine besondere Rolle. „Beim Gastspiel 2018 erhielt unsere Tochter Ruby hier im Museum ihre Taufe“, sagt Weisheit und verrät: „Sie hat fleißig trainiert und will ihre ersten Schritte auf dem Hochseil jetzt im Freilichtmuseum Kommern wagen.“

Foto: Geschwister Weisheit

Ostern bei den Schmetterlingen

Der Blaue Morphofalter lebt normalerweise in den Regenwäldern von Mittelamerika, er fühlt sich aber auch am Rhein heimisch. Im Garten der Schmetterlinge in Bendorf-Sayn bei Neuwied umschwärmen exotische Falter aller Arten die Besucher. In den beiden Glaspavillons im Park des Schlosses Sayn leben auch Vogelspinnen, das Chamäleon Torbi und eine Schlange namens Lancelot. Bei all diesen Tieren versteckt der Osterhase in den nächsten Tagen viele bunte Eier. Junge Besucher des Schmetterlingsgartens sind eingeladen, vom 17. bis zum 24. April die vielen Eier zu suchen und zu zählen. Wer bei der Endsumme richtig liegt, kann Bücher oder Freikarten gewinnen.

Beethoven am Niederrhein: Ballett zum Geburtstag

Die Ferienregionen am Niederrhein starten in den Frühling und präsentieren auf ihren Webseiten viele Tipps nicht nur für die Osterferien. In Nettetal geht’s hoch hinaus in den Kletterwald, in Kleve auf Draisine-Tour, in Hamminkeln zu den blühenden Streuobstwiesen, in Viersen ins Wildgehege und in Xanten zu den Römern in den Archäologischen Park.

Auch für kulturelle Erbauung ist gesorgt. Das Theater Krefeld/Mönchengladbach macht auf seine familientauglichen Inszenierungen aufmerksam. Dazu zählt neben Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in Mönchengladbach auch die Ballett-Produktion „Beethoven!“ (Foto) in Krefeld.

Der Ballettdirektor Robert North hat seine Choreographie zum 250. Geburtstag des Komponisten entwickelt, das Stück ist ab dem 17. April als Wiederaufnahme im Programm (auch 24.4. und 11.5.).

Foto: Matthias Stutte

Info: Tel. (02162) 81 79 03; www.niederrhein-tourismus.de

Immer schön an der Saar entlang

Im Westen von Rheinland-Pfalz spielt die Urlaubsregion Saar-Obermosel ihre Trümpfe aus: zwei Flüsse, drei Länder (D, F und Lux) – und Trier vor der Tür. Es gibt viel zu entdecken, auch ohne Auto. Beispiel: Man reist mit der Bahn an und nimmt am 15. Mai am autofreien Erlebnistag „Saar-Pedal“ teil. Die Strecke verläuft 40 Kilometer an der Saar entlang von Konz bis Merzig. Das Foto entstand in Saarburg. Für Versorgung am Wegesrand ist gesorgt: In sogenannten Aktionszonen können Radtouristen, Inline-Skater und Spaziergänger kulinarische Pausen einlegen. Im Angebot sind zudem Live-Musik und Spielaktionen für Kinder.