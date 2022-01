Kurz mal weg : Fünf Ausflugstipps für die Winterzeit

Foto: Grefrather EisSport & EventPark

Bonn In NRW kommen Schlittschuhläufer auf ihre Kosten und das Ruhrgebiet punktet auch international mit Industriekultur. Diese und weitere Tipps für Ausflüge geben wir wie immer in unserer Serie „Kurz mal weg“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Dietl

Spaß auf glattem Parkett: Die schönsten Eisbahnen in Nordrhein-Westfalen

Ob drinnen oder draußen: Schlittschuhlaufen macht Spaß und liegt im Trend. Die Zahl der Eisbahnen hat zugenommen, neben traditionellen Eissporthallen boomen die mobilen Anlagen, die im Winter an schönen und/oder zentralen Plätzen installiert werden. Auf das eisige Parkett im Bonner Stadtgarten trifft wohl beides zu: Der ADAC listet Bonn On Ice (1000 m2, bis 16.1.) aktuell unter den sechs schönsten Eislaufbahnen in NRW. Die Konkurrenz ist nicht ohne: Die Eislaufbahn auf dem Kölner Heumarkt (1200 m2, bis 9.1.) punktet mit Größe, Atmo und den Heinzelmännchen; die Eisbahn an der Kö in Düsseldorf (1700 m2, bis 12.1.) kombiniert zwei großzügig angelegte Bahnen, die mit einem Ring verbunden sind; die Eisbahn Zollverein Essen verläuft spektakulär zwischen hohen Koksöfen (1800 m2, bis 9.1.). Hamm, Herne, Dortmund, Troisdorf: Es gibt noch weitere gute Adressen im Bundesland, auch Rheinland-Pfalz hat in Bad Neuenahr, Neuwied oder Bitburg passende Anlagen.

In einer eigenen Liga spielt der Eissport- und Event-Park Grefrath am Niederrhein. Im größten Eisstadion von NRW ist Kufenspaß bis Mitte März in der Halle, im Außenzelt und auf dem Außenring (Foto) möglich. Gesamtfläche: 8000 Quadratmeter. In der Anlage finden auch Konzerte, Messen und Shows statt. Für den 5. Mai 2022 steht Torsten Sträter im Kalender. Programm­titel: „Schnee, der auf Ceran fällt“. Passt.

Rohe Steine, edle Steine

Bruce Willis wurde hier geboren, und Holger Müller, besser bekannt als Ausbilder Schmidt, hat in der Stadt Goldschmied gelernt, bevor er Komiker wurde. Ja, Idar-Oberstein ist für Überraschungen gut. Und auch selbstbewusst. Die Region nutzt ihr Alleinstellungsmerkmal als Zentrum der deutschen Schmuckherstellung und nennt sich „Edelsteinland“. Ob Achat, Opal, Rubin oder Amethyst: In Idar-Oberstein werden Rohsteine zu Edelsteinen geschliffen. Das Deutsche Mineralienmuseum und das Deutsche Edelsteinmuseum dokumentieren die Geschichte, doch die zahlreiche Edelsteinkünstler und Schmuckdesigner machen vorzugsweise im Hier und Jetzt auf sich aufmerksam – und bieten Werkstattbesuche an, mit der nötigen Sicherheit. Tipp: Den schmucken Urlaubskatalog 2022 gibt es online und auch per Post.

Info: Tel. (06785) 79 14 06; www.edelsteinland.de

„Er ist der Weg, den jeder gegangen sein muss“

Wer wird schönster Wanderweg 2022? Die Fachzeitschrift Wandermagazin mit Sitz in Bonn hat die Nominierungen bekannt gegeben, 15 Tagestouren und zehn Mehrtagestouren stehen zur Wahl. Ab Montag (3.1.) können Wanderer aus dem Bundesgebiet im „Online-Wahlstudio“ des Magazins abstimmen. Unter den Tagestouren befindet sich auch der Rotweinwanderweg (Foto) im Ahrtal. Die Nominierung kommt zur rechten Zeit: Der 35 Kilometer lange Weg war zwar aufgrund seiner Höhenlage von der Flut nicht direkt betroffen, doch er steht symbolisch für den Tourismus im Tal. Außerdem feiert er 2022 seinen 50. Geburtstag. „Er ist der Weg, den jeder gegangen sein muss, der das Ahrtal von seiner schönsten Seite kennenlernen möchte“, heißt es in der Begründung zur Nominierung.

Foto: Dominik Ketz

Reiseziel Ruhrgebiet: Viel Lob von National Geographic

Auf internationalen Tourismus-Hitlisten tauchen gelegentlich auch deutsche Destinationen auf. 2020 zählte der US-Sender CNN die Stadt Wuppertal zu den „20 weltweit besten Zielen“. Auch wegen der fairen Preise. Zitat: „It costs just a few dollars to ride the Schwebebahn“.

Das Reisemagazin National Geographic spricht in seinem neuen „25 Best of the World“-Ranking eine Reiseempfehlung für das Ruhrgebiet aus. Die Auszeichnung erfolgt in der Kategorie Nachhaltigkeit. Die Redaktion würdigt den Strukturwandel. Der Region sei es gelungen, „postapokalyptisch anmutende Industrieanlagen in Parks und Open-Air-Bühnen zu verwandeln“. Als besondere Tipps werden Ruhrtal-Radweg, Halde Hoheward und der neue Hohe-Mark-Steig erwähnt. Das Foto zeigt den Landschaftspark Duisburg-Nord.

Foto: RTG

Krötenbrunnen und Katharinenkirche