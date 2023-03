Events in Bonn und der Region : Fußball, Musik und Varieté: Tipps für das Wochenende

Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region An der Mosel blühen im März rund 15.000 Pfirsichbäume, das Ahrtal spielt Fußball für den Wiederaufbau und im Naturpark Eifel wächst die Schönheit unter der Erde, und am Kölner Zoo steht ein neues Riesenrad.