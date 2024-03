Freizeit-Tipp in der Region Fußballgolf-Anlage auf Gut Heiderhof startet in die Saison

Königswinter/Bonn · Alle Fans von Fußballgolf aufgepasst: Die Anlage in Königswinter-Vinxel am Rande von Bonn eröffnet am Samstag ihre Pforten und startet damit in die neue Saison. Wir geben alle Infos.

20.03.2024 , 17:34 Uhr

Die Fußballgolf-Anlage in Königswinter-Vinxel bei Bonn startet in die neue Saison.





Von Dierk Himstedt