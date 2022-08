GA-Sommerserie 2022 : 36 Empfehlungen für Ausflüge in Bonn und der Region

Serie Bonn Die GA-Sommerserie bietet sechs Wochen lang Tipps für Entdeckungstouren in Bonn und der Region. Während der NRW-Sommerferien besuchen Autorinnen und Autoren bekannte und weniger bekannte Orte.

Mit dem Beginn der Sommerferien in NRW stellt sich für viele Menschen eine luxuriöse Frage: Was mache ich am besten mit der freien Zeit? Mit der Sommerserie im GA wollen wir Inspiration bei der Suche nach Antworten geben. Sechs Wochen lang zeigen wir täglich, wo man in Bonn und der Region Entdeckungstouren unternehmen kann.