Tulpenmanie in den Niederlanden Eine Tulpenzwiebel für den Preis eines Eigenheims

Es gibt wohl keine Pflanze, die so sehr mit dem Frühlingsanfang assoziiert wird, wie die Tulpe. Ob in klassisch in rot, gelb oder weiß, mit ausgefransten Blättern, gefüllt oder exotisch marmoriert – heutzutage gibt es die beliebte Blume in allerlei Formen und Farben. Sobald sie als Zwiebel oder Schnittblume in den Läden steht, ist gewiss: Jetzt wird es langsam wieder wärmer und sonniger.