GA-Gewinnspiel Gewinnen Sie eine Übernachtung im Weingut mit Weinprobe und Gärtnerbrotzeit

Es ist eines der architektonisch schönsten Anwesen an der Saar: das Weingut und Gästehaus Cantzheim in Kanzem, in dem Anna Reimann und ihr Mann Stephan nicht nur herausragende Rieslinge machen, sondern auch Gäste in einem ganz außergewöhnlichen Ambiente aufnehmen. Ihr Anwesen liegt direkt unterhalb des steilen Altenbergs und gegenüber des wildromantischen Altarms der Saar.