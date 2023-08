GA-Gewinnspiel Gewinnen Sie Karten für ein Konzert mit „The Voice“- Sieger Andreas Kümmert

Bonn · Andreas Kümmert hat 2013 die deutschlandweit bekannte Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen. 2023 jährt sich sein Sieg zum zehnten Mal. Im April ist sein neues Album erschienen, am 14. September tritt er in der Harmonie Bonn auf. Der GA verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert des Blues- und Soultalents.

30.08.2023, 14:09 Uhr

Blues- und Soulsänger Andreas Kümmert singt am 14. September in der Harmonie Bonn. Der GA verlost zwei Mal zwei Karten für das Konzert. Foto: Chris Weiß