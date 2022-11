Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Das Logo des Tourismusverbandes Münsterland e.V. wird zur Bank. Foto: Stadt Telgte

Serie Bonn In der Grafschaft begeben sich Wanderer auf die Spur der Birnen, in Düsseldorf geht es auf Altbier-Safari, und im Brohltal fährt der Nikolaus mit dem Vulkan-Express.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Dietl

Die Birne weist den Weg: Eine spannende Wanderung in Lantershofen

Wandern geht immer, selbst bei unbeständigem Wetter lohnen sich ein paar Schritte durch die frische Luft. Eine inspirierende Tour bietet sich in der Grafschaft an. Zu den beliebtesten Routen der Gemeinde gehört der Birnenrundwanderweg im Ortsbezirk Lantershofen, der seinem Titel als „Birnendorf“ alle Ehre macht. Gestartet wird am Parkplatz an der L 83, die ersten Kilometer verlaufen auf dem Rotweinwanderweg mit Blick auf Ahrweiler. Dann geht’s den Hügel hoch, hinter den Weinbergen liegt eine erste Birnenplantage. Die elegante Holzkonstruktion „Fliegendes Dach“ am Wegesrand erweist sich als gutplatzierte Aussichtsplattform.

Der Birnenweg thematisiert in Kombination mit einem Bienenlehrpfad und einem großzügig angelegten Biotop die ökologischen Zusammenhänge des Landstrichs. Dazu passen fantasievolle Kunstobjekte wie „Futterkrippe“ oder „Vogelhäuschen“.

Goldbären spielen auch eine Rolle, jedenfalls auf dem Haribo-Hügel am Horizont. Auf dem Rückweg passiert man einen Birnensortengarten. 55 Bäumen der unterschiedlichsten Sorten stehen an der lauten Landstraße, die man in Kauf nimmt.

Angereichert ist die Tour mit Infos zu Flurkreuzen und Tongruben. Auch das Fachwerk im Ortszentrum lohnt einen Besuch. Die Lambertuskirche mit ihrem frei stehenden Turm ist ein anspruchsvolles Fotomotiv. Das schmucke Gebäude des Winzervereins wiederum fungiert heute auch als Kulturzentrum. Die A-cappella-Formation Alte Bekannte (20.11., 15 + 20 Uhr) und der Tölzer Knabenchor (7.12., 19.30 Uhr) gastieren dort.

Big Five der Braukunst

Zu den Klassikern der Stadtführungen in Düsseldorf zählt eine gepflegte Altbier-Safari. Die gesellige Tour führt zu den „Big Five“ der regionalen Braukunst. „Werden Sie Altbier-Experte in nur zwei Stunden“, heißt es in der Programmbeschreibung. „Auf einer professionellen Tour zu den Düsseldorfer Hausbrauereien, inklusive einer Brauerei-Besichtigung sowie Verkostung der fünf verschiedenen Altbiere, erleben Sie Düsseldorfer Bier- und Trinkkultur.“ Das Foto entstand im Uerige (Werbeslogan: „Dat leckere Dröppke“). Die Teilnahme kostet 29,50 Euro, die fünf Alt sind inklusive. Nächste Termine: 19.11., 18 Uhr; 20.11., 15.30 Uhr; 21.11, 18 Uhr, 23.11., 18 Uhr.

Info:Tel. (0211) 17 202 854; www.duesseldorf-tourismus.de

Die Uerige Obergärige Hausbrauerei. Foto: Sabrina Weniger

Festival Marionettissimo: Die Kunst des Spiels am Faden

Das Museum für Puppentheater-Kultur in Bad Kreuznach genießt einen guten Ruf in der Branche. 1000 Puppen und Marionetten umfasst die Sammlung, die in einem alten Hofgut untergebracht ist. Zurzeit steht das Haus ganz im Zeichen eines kleinen Jubiläums: Das Festival „Marionettissimo“ findet zum zehnten Mal statt, im Mittelpunkt steht die „Kunst des Spiels am Faden“. Ensembles aus dem gesamten Bundesgebiet machen mit. Beim Langen Figurentheaterabend für Erwachsen (25.11., 19 Uhr) lässt Soraya Ansari aus Freiburg mit ihrem Cello die Puppen – in diesem Fall skurrile Vögel – tanzen. Für Kinder gibt es „Rotkäppchen“ mit böhmischen Marionetten (16.12., 10 und 15 Uhr).

Info: Tel. (0671) 88 80 9100 21; www.museen-bad-kreuznach.de

Vulkan-Express: Der Nikolaus fährt mit

Die Brohltalbahn schickt an den kommenden Samstagen und Sonntagen bis zu drei Mal täglich ihren bei Touristen beliebten Vulkan-Express für Nikolausfahrten auf die schmalspurigen Gleise. Die Fahrten durch die winterliche, möglicherweise sogar schneeweiße Landschaft sind Kult im Jahresprogramm. Es geht von Brohl-Lützing am Rhein durchs enge Brohltal hoch nach Engeln in der Eifel, unterwegs verteilt der Nikolaus kleine Geschenke an brave Kinder. Die Rückfahrt lässt sich mit einer gemütlichen Wanderung kombinieren. An Samstagen ist zudem eine Fahrt mit dem Pendelbus zum Weihnachtsmarkt auf der Burg Brohleck möglich.

Der Vulkanexpress. Foto: Simeon Langenbahn

Stilvoll: Eine bunte Bank für zufriedene Menschen

Wer im Münsterland unterwegs ist, kann sich neuerdings in zahlreichen Städten und Gemeinden stilvoll und gleichsam identitätsstiftend niederlassen. Insgesamt 15 Parkanlagen erhalten neue Ruhebänke, die in Form und Farben an das Werbelogo des Tourismusverbandes Münsterland angelehnt sind. Das Foto zeigt die 3,40 Meter lange „Münsterland-Bank“ im Dümmertpark von Telgte. Weitere Standorte sind u. a. Nordkirchen, Warendorf, Coesfeld und Münster.

Das bunte Logo korrespondiert in touristischen Publikationen mit der Zeile „Münsterland. Das gute Leben“. Der sogenannte Claim erfährt unverhofft sogar bundesweite Bestätigung: Im Münsterland leben die glücklichsten Menschen des Landes, heißt es im aktuellen Glücksatlas. 7,44 Zufriedenheitspunkte auf einer Skala von Null bis Zehn: Die Tatort-Kommissare aus Münster kennen das.