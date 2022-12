Haribo, Birkenstock, Globetrotter : Kennen Sie diese Werksverkäufe und Outlets in Bonn und der Region?

In und rund um Bonn gibt es zahlreiche Outlets und Werksverkäufe. Foto: Frank Homann

Bonn/Region Schnäppchenjäger aufgepasst: In Bonn und der Region gibt es Markenprodukte zu günstigen Preisen. Eine Auflistung über die hier ansässigen Werksverkäufe und Outlets.

Globetrotter in Bonn

Was es gibt: Das breite Sortiment umfasst Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte, Ski-Bekleidung, Outdoor-Ausrüstung, Kletter-Utensilien und vieles mehr. Auf gut 2000 Quadratmetern gibt es hier alles rund um das Thema Outdoor und Reiseequipment.

Adresse: Globetrotter Outlet, Vorgebirgsstraße 86, 53119 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr

Der Outdoor-Spezialist Globetrotter hat ein Outlet in Bonn. Foto: dpa

Haribo in Bonn

Geführte Marken: Haribo, Haribo Chamallows, Maoam

Was es gibt: Gummibärchen in allen Variationen. Neben den berühmten Haribo Gummibären werden auch noch zahlreiche weitere Süßwaren wie Lakritze, Bonbons, zuckerfreie Bonbons für Diabetiker und Goldbären angeboten. Besonders beliebt sind die Vier-Kilo-Pakete mit Bruch, die allerdings auf maximal drei Pakete pro Person beschränkt sind. Neben Haribo-Produkten gibt es auch die gesamte Produktpalette von Maoam.

Adresse: Haribo Lagerverkauf, Friesdorfer Straße 121, 53175 Bonn-Bad Godesberg sowie in Grafschaft, Joseph-von-Fraunhofer-Straße 33 in Ringen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 18 Uhr, Grafschaft Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr

In Bad Godesberg gibt es einen Haribo-Fabrikverkauf. Foto: picture alliance / Caroline Seid

Weck-Shop in Bonn-Duisdorf

Die gute alte Tradition der Einweck-Gläser lebt durch das Bonner Unternehmen „Weck Glaswerk“ weiter. Weck-Gläser in vielen Variationen beitet die über 100-Jahre alte Firma in Bonn-Duisdorf an. Geeignet für die klassische Nutzung, in den Gläsern Lebensmittel haltbar aufzubewahren, aber auch um Geschenke ungewöhnlich einzupacken.

Adresse: Alter Heerweg 2

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr, Freitag von 8 bis 13.30 Uhr

Daniels Lagerverkauf in Bornheim

Geführte Marken (Auszug): Tom Tailor, Happy Socks, Wellensteyn, S. Oliver, Bugatti, Jack & Jones, Mavi Jeans, Puma, Tommy Hilfiger

Was es gibt: Im Daniels Lagerverkauf findet sich eine sehr große Auswahl am üblichen Daniels Sortiment. Auf die angebotenen Kleiderstücke gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt.

Adresse: Daniels Lagerverkauf, Simon-Arzt-Straße 1, 53332 Bornheim

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr

Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim

Was es gibt: Brotaufstrich, Goldsaft, Apfelkraut, Birnenschmaus, Karamell, Heller Sirup und Pflaumenmus der bekannten Marke. Alle Spezialitäten sind im Karton mit je zwölf oder acht Produkten erhältlich. Der Goldsaft und das Apfelkraut können zudem im Eimer erworben werden.

Adresse: Grafschafter Krautfabrik, Wormersdorfer Straße 22, 53340 Meckenheim

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr, geschlossen vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar

Die Grafschafter Krautfabrik hat ihren Sitz in Meckenheim. Foto: Wolfgang Henry

Weco Werksverkauf in Eitorf

Was es gibt: Hier kommen Feuerwerkfans voll auf ihre Kosten. So finden sich im Verkaufsraum viele Feuerwerksartikel zu vergünstigten Preisen. Das Sortiment reicht dabei von einfachen Wunderkerzen über Böller bis hin zu Raketen und Batterien. Der Paketverkauf findet in diesem Jahr ausschließlich über Online-Bestellung und Selbstabholung im Werksverkauf in Eitorf statt. Für das Jahr 2022 sind laut Angaben von Weco bereits alle Artikel ausverkauft.

Adresse: Weco, Bogestraße 54-56, 53783 Eitorf

Bei Weco in Eitorf gibt es Feuerwerk. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Birkenstock in Bad Honnef

Geführte Marken: Birkenstock, Alpro, Betula, Birkis, Footprints, Papillio, Tatami

Was es gibt: Der Birkenstock Fabrikverkauf in Bad Honnef bietet seinen Besuchern eine überwältigende Auswahl an Schuhen, Sandalen und Clogs der Marken Birkenstock, Alpro, Betula, Birkis, Footprints, Papillio und Tatami. Angeboten werden die Schuhe in verschiedenen Farben und Designs für Kinder, Damen und Herren.

Adresse: Birkenstock Outlet, Rheinstraße 2-4, 53604 Bad Honnef

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr

Kontakt: (02224) 92 38 102, www.birkenstock.com

Bei Birkenstock in Bad Honnef gibt es jede Menge Auswahl. Foto: picture alliance / dpa

Coppeneur Werksverkauf in Bad Honnef

Was es gibt: Süße Köstlichkeiten zu kleinen Preisen. Der Fabrikverkauf von Coppeneur in Bad Honnef bietet Pralinés, handgeschöpfte Pralinétafeln, Trinkschokolade, Trinkpralinés und Schokoladen an.

Adresse: Coppeneur Werksverkauf I, Gewerbepark Dachsberg 1 / Coppeneur Werksverkauf II, Wittichenauer Straße 15-17, 53604 Bad Honnef

Öffnungszeiten: WVK I: Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, WVK II: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Kontakt: WVK I: (02224) 96 86 525, WVK II: (02224) 90 10 466 info@coppeneur.de, www.coppeneur.de

Ein Blick in die Pralinenherstellung der Firma Coppeneur. Foto: Frank Homann

Trigema in Rheinbreitbach

Was es gibt: Zu hundert Prozent in Deutschland produzierte, nachhaltige Sport- und Freizeitkleidung findet sich bei Trigema. Ob atmungsaktive Oberteile für die nächste Fahrradtour oder Kleidung für ein entspanntes Wochenende daheim, das Testgeschäft in Rheinbreitbach bietet beides.

Adresse: Trigema - Rheinbreitbach, Rolandsecker Weg 30, 53619 Rheinbreitbach

Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 9.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr

Rabenhorst-Säfte Fabrikverkauf in Unkel

Geführte Marken: Rotbäckchen, Rabenhorst, Dr. Steinberger, 3 Pauly, Flemming

Was es gibt: Dreimal wöchentlich können Sie feine Frucht- und Gemüsesäfte einkaufen - auch die beliebten Rotbäckchen-Säfte sind hier natürlich erhältlich. Die Rabenhorst-Produkte werden zu attraktiven Werksverkaufspreisen angeboten und bei einer vollen Kartonabnahme pro Sorte wird es noch günstiger.

Adresse: Rabenhorst-Säfte, Rabenhorststraße 1, 53572 Unkel

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag und Freitag von 12.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14.30 Uhr (auch am 24. und 31. Dezember)

Kontakt: (02224) 18 05 100, per Kontaktformular, www.haus-rabenhorst.de

Rabenhorst verkauft verschiedene Frucht- und Gemüsesäfte. Foto: Rabenhorst

Schauff Fabrikverkauf in Remagen

Geführte Marken: Rheinische Manufaktur, Schauff, Zweirad

Was es gibt: Fahrräder vom Feinsten "made in Remagen" lautet das Motto von Schauff. Der Schauff Fabrikverkauf bietet die Möglichkeit, Fahrrad-Teile und ausgewählte Bikes in vielen Modellvarianten am Lager des Unternehmens zu reduzierten Preisen zu kaufen.

Adresse: Schauff Fahrradfabrik, In der Wässerscheid 58, 53424 Remagen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr

Kontakt: (02642) 22 910, info@schauff.de, www.schauff.de, Werksferien ab dem 22. Dezember

City Outlet Bad Münstereifel

Geführte Marken (Auswahl): Bugatti, Esprit, Jack & Jones, Lindt, Puma, Salamander, Tom Tailor, Wellensteyn

Was es gibt: In der historischen Altstadt von Bad Münstereifel bietet das City Outlet in vielen Geschäften Kleidung und Accessoires aus der Vorjahreskollektion und Musterstücke. Alles 30 bis 70 Prozent reduziert.

Adresse: City Outlet Bad Münstereifel, Trierer Straße 1, 53902 Bad Münstereifel

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

Das City Outlet in Bad Münstereifel lädt zum Shoppen ein. Foto: Martin Gausmannn

GA-Leser empfehlen außerdem folgende Fabrikverkaufe und Outlets:

Feinkost-Manufaktur Merl in Brühl

Eingelegten Hering, Salate und Desserts gibt es in der Feinkost-Manufaktur in Brühl. Aus dem Supermarkt-Regal bekannt, gibt es die Merl-Produkte auch in der Region direkt aus dem Werk zu kaufen.

Adresse: Wesselinger Straße 18-20, 50321 Brühl

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr

Fehlt etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)