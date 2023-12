Gemeinschaft statt Einsamkeit Hier können Alleinstehende Heiligabend in Bonn und der Region feiern

An der Reuterstraße in der Bonner Südstadt lädt die evangelische Lutherkirche an Heiligabend um 22.30 Uhr zur Christmette mit Jazzmusik ein. Nach dem ökumenischen Weihnachtssegen um Mitternacht mit St. Sebastian und dem Posaunenchor führt ein Lichterweg zurück in die Kirche zum gemeinsamen Ausklingen des Heiligabends. Um Mitternacht findet auch in der Kreuzkirche in der Bonner Innenstadt die Christmette statt. Bei Pfarrer Martin Gröger sind Nachtwanderer zur festlichen Weihnachtskantate willkommen.