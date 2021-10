Veranstaltungen in Bonn und der Region : Freizeit-Tipps für die letzten Herbstferien-Tage

Ein Bild aus der aktuellen Malente-Show. Foto: Barbara Frommann

Bonn Was ist los in Bonn und der Region? Zum Ende der Herbstferien gibt es eine Reihe von Events und Veranstaltungen. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung.

Im Herbst zieht es die einen in die warme Stube, die anderen freuen sich über die letzten Sonnenstrahlen und das abwechslungsreiche Herbstwetter. Veranstaltungen gibt es in der dritten Jahreszeit sowohl drinnen als auch draußen. Hier geben wir Tipps für die letzten Ferientage.

Streetfood-Festival in der Bonner Altstadt

Ein Streetfood-Festival mit verschiedenen Essens- und Getränkeständen gibt es am Sams­tag, 23. Oktober, und Sonn­tag, 24. Ok­to­ber, an der Heerstraße 37 in der Bon­ner Alt­stadt. Jeweils ab 12 Uhr bis 22 Uhr am Samstag und bis 20 Uhr am Sonntag gibt es dort unter anderem Bur­ger, Bur­ri­tos sowie exo­ti­sches Es­sen aus In­do­ne­si­en, Thai­land oder Ve­ne­zue­la. Der Eintritt ist kostenlos. Besucher müssen beim Einlass einen 3G-Nachweis vorlegen.

Weitere Infos: Streetfood-Festival

Konzertinstallation auf dem Münsterplatz

Der österreichische Komponist Wolfgang Mitterer hat aus den neun Beethoven-Symphonien eine sechsundvierzigminütige Komposition geschaffen, das über neun Lautsprecher auf dem Münsterplatz erklingt. Die Konzertinstallation »“Nine in One“ ist von Donnerstag bis Samstag jeweils um 15, 17 und 19 zu hören. Parallel dazu findet im LVR-Museum ein von der Beethovenstiftung Bonn veranstaltetes internationales Symposium „Listening/Hearing“ über das Hören statt.

Bonner Jazzfest

Für das Bonner Jazzfest gibt es im Oktober zwei weitere Termine. Unter der künstlerischen Leitung von Ansgar Striepens tritt am Samstag, 23. Oktober, das Bundesjazzorchester auf. Ebenfalls auf der Bühne zu hören und zu sehen ist der deutsche Saxophonist und Komponist Klaus Doldinger, zu dessen rund 2000 Kompositionen auch Arbeiten für den Filmklassiker „Das Boot“ und die Tatort-Melodie gehören.

Ort: Telekom Forum Landgrabenweg 151 53227 Bonn

Telekom Forum Landgrabenweg 151 53227 Bonn Karten: Tickets gibt es ab 34,50 Euro bei bonnticket.de

Tickets gibt es ab 34,50 Euro bei bonnticket.de Weitere Infos: www.jazzfest-bonn.de

Tags darauf wartet mit der Jan Garbarek Group ein weiteres Highlight auf Jazzliebhaber. Garbarek ist norwegischer Saxophonist und war lange bekannt für sein Power Play, bevor sein Spiel klarer und sparsamer wurde. Auf dem Jazzfest ist er im Quartett mit Klavier, Bass und Schlagzeug zu sehen.

Ort: Telekom Forum Landgrabenweg 151 53227 Bonn

Telekom Forum Landgrabenweg 151 53227 Bonn Karten: Tickets gibt es ab 34,50 Euro bei bonnticket.de

Tickets gibt es ab 34,50 Euro bei bonnticket.de Weitere Infos: www.jazzfest-bonn.de

Theater und Comedy in Bonn

Auch zum Ende der Herbstferien kommen Theaterbesucher auf ihre Kosten. In zahlreichen Theatern und Schauspielhäusern wird gespielt. Am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Oktober, führt das Theater Bonn jeweils ab 19.30 Uhr das Stück „Istanbul“ auf. Darin wird die Perspektive auf die Nachkriegszeit mit einem cleveren Dreh versehen: das Wirtschaftswunder findet nicht in Deutschland statt, sondern in der Türkei. Deutsche Gastarbeiter landen dementsprechend in Istanbul. So auch der Bonner Gastarbeiter Klaus Gruber, der Frau, Kinder und seinen geliebten 1. FC Köln daheim lassen muss, um in der Fremde Geld zu verdienen.

Ort: Schauspielhaus Bad Godesberg, Am Michaelshof 9, 53177 Bonn

Schauspielhaus Bad Godesberg, Am Michaelshof 9, 53177 Bonn Karten: Tickets gibt es ab 15,20 Euro bei bonnticket.de

Tickets gibt es ab 15,20 Euro bei bonnticket.de Weitere Infos: www.theater-bonn.de

Comedy und Music gibt es im Pantheon in Beuel zu erleben. Am Freitagabend ab 20 Uhr steht das Trio Starbucks Comedy auf der Bühne. Sie erzählen keine Witze, sondern wollen das Publikum mit verblüffenden Effekten und Requisiten zum Lachen bringen. Poetisch-politische Lieder trägt am Samstagabend ab 20 Uhr Sarah Lesch vor. Die Liedermacherin, die mit Gitarre und Ukulele auftritt, ist mit ihrem Programm „Triggerwarnung“ im Pantheon. Vocal Music bieten am Sonntagabend ab 20 Uhr die vier Sänger von Rock4.

Ort : Pantheon Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn

: Pantheon Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn Weitere Infos und Karten: www.pantheon.de

Die Komödie „Der Kredit“ wird im Kleinen Theater in Bad Godesberg gespielt. Darin trifft ein korrupter Kunde auf einen Filialleiter einer Bank und wirbelt dessen Leben gehörig durcheinander. Das Stück gibt es nahezu täglich, diese Woche noch Donnerstag, Freitag und Sonntag, ab 19.30 Uhr zu sehen, sonntags ab 15.30 Uhr. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr treten Matthias Rödder und Barbara Nussbaum auf. Zudem stehen im Kleinen Theater am Wochenende zwei Konzerte auf dem Programm. Am Samstag tritt um 19.30 Uhr Tanja Haller auf, am Sonntag gibt es um 11 Uhr das Matinée-Konzert „Palm am Sonntag“.

Ort: Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Straße 78, 53177 Bonn

Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Straße 78, 53177 Bonn Karten: Tickets gibt es bei bonnticket.de

Tickets gibt es bei bonnticket.de Weitere Infos: www.theatergemeinde-bonn.de

Mehrere Veranstaltungen bietet das Haus der Springmaus in der Ferienzeit. Am Donnerstag, 21. Oktober, gibt es ab 20 Uhr die Komödie „Paarshit - Jeder kriegt, wen er verdient“ zu sehen. Am Freitag ist Nikita Miller mit seinem Programm „Freizeitgangster gibt es nicht“ zu Besuch, am Samstag Simone Solga mit ihrem Programm „Ihr mich auch“ und am Sonntag Anka Zink mit „Gerade nochmal gutgegangen“.

Ort: Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn Karten: Tickets gibt es bei bonnticket.de

Tickets gibt es bei bonnticket.de Weitere Infos: www.springmaus-theater.de

Im Brückenforum in Beuel findet am Donnerstagabend die Stand-up-Comedy-Show „Nightwash XXL“ statt. Mit dabei sind Benni Stark, Nicole Jäger, Ill-Young Kim und Der Storb. Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstagabend tritt dort Kasalla auf. Die Band ist derzeit mit ihrer "Et Levve es Zoröck"-Tour unterwegs und macht nun Station in Beuel.

Ort : Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17 53225 Bonn

: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17 53225 Bonn Karten und weitere Infos: www.springmaus-theater.de / www.brueckenforum.de

„So gelacht ab 1/2 8“ gibt es derzeit im Malentes Theater Palast zu sehen. In der pompös persönlichen Personality-Show öffnen die Malentes ihre Asservatenkammer und präsentieren jede Menge Souvenirs aus über 25 Jahren Showgeschichte und geben private Einblicke, pikante Eingeständnisse und lecker Eingemachtes.

Ort : Malentes Theater Palast, Godesberger Allee 69, 53175 Bonn

: Malentes Theater Palast, Godesberger Allee 69, 53175 Bonn Karten und weitere Infos: www.theaterpalast.de

Stadtführungen

In der Bonner Innenstadt oder den Stadtbezirken werden in diesen Tagen verschiedene Führungen angeboten. Am Samstagabend begeben sich Besucher ab 18 Uhr bei der Nachtwächtertour auf einen Gang durch die dunklen Seiten der Stadt. Die Tour dauert rund zwei Stunden, kostet 12 beziehungsweise 10 Euro und startet an der Rheingasse Ecke Brassertufer. Ab 20 Uhr gibt es eine Nachtwächter-Fackeltour, Treff ist auf dem Marktplatz.

Weitere Infos: www.stadtreisen-bonn.de

Unter dem Motto „Aufbruch in die Gründerzeit“ startet am Sonntag um 14 Uhr eine Führung durch die Südtstadt. Treffpunkt ist die Poppelsdorfer Allee Ecke Prinz-Albert-Straße, die Führung dauert rund zwei Stunden.

Weitere Infos: www.bonn.de

„Ein kulturhistorisches Juwel“ ist Bonns Alter Friedhof und wird an diesem Wochenende Interessierten an zwei Terminen näher gebracht. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr starten die Touren am Haupteingang. Bonn zu Fuß entdecken können Interessierte am Samstag um 11 und 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Stationen sind unter anderem das Beethoven-Denkmal, das Münster, das Kurfürstliche Schloss, das Alte Rathaus und die Rheinpromenade.

Weitere Infos zu den beiden Touren: www.bonn-region.de

Am Sonntag ab 11 Uhr geht es ab dem Theaterplatz durch die Altstadt von Bad Godesberg, ab 11 Uhr startet ein Stadtspaziergang durch Rüngsdorf und das Villenviertel. Treffpunkt ist der Römerplatz Ecke Ubierstraße.

Weitere Infos: www.stadtreisen-bonn.de

Führung durch den Schlossgarten

An einer Führung durch die Botanischen Gärten in Bonn können Besucher am Sonntag ab 15 Uhr am Poppelsdorfer Schloss tei. Treffpunkt dafür ist der Haupteingang. Die Kosten betragen drei Euro pro Person, ermäßigt zwei Euro.

Ort : Haupteingang Botanischer Garten, Meckenheimer Allee 169, 53115 Bonn

: Haupteingang Botanischer Garten, Meckenheimer Allee 169, 53115 Bonn Infos: www.freunde.botgart.uni-bonn.de

Ausflug zur Hängeseilbrücke Geierlay

Wer über die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück bei Mörsdorf spazieren will, sollte einigermaßen schwindelfrei sein. 360 Meter weit geht es über einen Abgrund, der sich bis zu 100 Meter unter den Füßen der Besucher auftut. Besucher müssen eine sogenannte Hygieneabgabe bezahlen, um über die Brücke zu gehen. Diese beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen. Besucher können das Bauwerk zudem nur von einer Seite aus betreten. Der Zugang ist nur über den Brückenkopf bei Mörsdorf möglich, so dass der Besucherstrom lediglich in einer Richtung über die Brücke läuft. Wie die Verantwortlichen mitteilen, sollen die Abgabe und der eingeschränkte Zugang wieder wegfallen, sobald sich die Infektionslage dauerhaft normalisiert. Aktuell hat die Brücke täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Angeschlossen an den Brückenweg sind mehrere Rundwanderwege, die durch den Hunsrück führen. So ist die kleine Geierlay-Schleife fünf Kilometer lang, bei etwa 1,5 Stunden Gehzeit. Eine große Runde führt über zwölf Kilometer durch das Gebiet und ist in drei bis vier Stunden zu schaffen. Mehr Infos unter geierlay.de.

Radtouren in den Ferien

Viele Fahrradstrecken schlängeln sich durch die Region. Bekannt sind etwa die rheinische Apfelroute sowie Touren entlang von Sieg und Rhein. Aber auch thematische Radtouren lassen sich rund um Bonn planen - so etwa rund um Wasserburgen in der Region oder auf den Spuren der Römer. Welche Strecken sich in der Nähe anbieten, haben wir hier aufgelistet.

Wildgehege besuchen

Für Bonner ist die Waldau mit seinem Wildgehege auf dem Venusberg ein beliebtes Ausflugsziel, besonders für Familien mit Kindern. Der Eintritt ist kostenlos und rund um die Uhr möglich. Hier können Rot- und Dammhirsche, Wildschweine und viele Vögel beobachtet werden. Neben dem Waldspielplatz befindet sich in der Waldau ein Waldlehrpfad.

Alternativ lohnt sich ein Besuch im Wald- und Wildpark Rolandseck, wo sich Mufflons sowie diverse Haustierrassen tummeln. Der Park ist von März bis November geöffnet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Kinder bis 13 Jahren, vier Euro für Schüler und Studierende und 4,50 Euro für Erwachsene.

Wandern gehen

­Zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen gehört das Wandern. Fehlt die Idee für eine Strecke? Dann gibt es hier Inspiration. Das Siebengebirge ist für seine zahlreichen Wanderstrecken bekannt. Wir haben Wanderrouten abseits der touristischen Wege zusammengetragen. Wer mit Kindern unterwegs ist, findet hier zudem geeignete Routen von der Eifel bis zum Sauerland. Viele Spazier- und Wanderwege haben wir bereits im Frühjahr zusammengestellt, die auch im Sommer eine Tour wert sind.

